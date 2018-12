L’XI Torneo Etruria fra Borgo San Lorenzo e Firenze

Si conclude la manifestazione dedicata alla Boxe dilettantistica

Venerdì 23 e sabato 24 sono in programma le ultime due serate dell'XI Torneo Etruria di pugilato, riservato ai pugili di qualifica Senior ed organizzato dalla Boxe Mugello.

Venerdì sera, a partire dalle ore 21, si svolgerà a Borgo San Lorenzo l'ultima delle quattro serate eliminatorie, nell'ex palestra della ginnastica artistica in via degli Argini. Il giorno dopo, sabato 24, le tredici finali del Torneo si svolgeranno a Firenze, nel palazzetto di Castello, in via del Pontorme n. 88, sempre a partire dalle ore 21.

In occasione delle finali a Firenze si terrà anche il Quinto Memorial Giacomo Massoli, organizzato in collaborazione con la Sempre Avanti Firenze e con il Patrocinio del Comune di Firenze, che ha dimostrato sempre vicinanza nelle iniziative in memoria di Giacomo. Sarà così l'occasione per ricordare un ragazzo prematuramente scomparso in un tragico incidente stradale nel 2011. Da allora i suoi familiari, che saranno presenti alla serata, si sono impegnati nel sociale, nel settore della sicurezza stradale, e anche nel corso della serata di sabato verrà colta l'occasione per trattare tale tema e sensibilizzare gli spettatori.

Appuntamento, quindi, a venerdì sera alle ore 21 a Borgo San Lorenzo e, alla stessa ora, sabato a Firenze.

Prezzo del biglietto: 10 euro intero e 5 euro ridotto.