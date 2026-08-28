Lutto tra i giornalisti fiorentini, è morto Paolo Russo

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Un altro grave lutto tra i giornalisti: è morto, dopo una lunga malattia, Paolo Russo, all’età di 69 anni.

Giornalista culturale, anche se è limitativo definirlo così, Russo era stata firma storica, fin dalla nascita, della redazione fiorentina di La Repubblica, ma aveva cominciato all’Avanti per poi passare a La Nazione.

Oltre ad essere giornalista, Russo era un cultore appassionato, un conoscitore profondo, un amante esigentissimo soprattutto di jazz e musica brasiliana, ma con una cultura sconfinata che gli consentiva di ricordare – e contestualizzare – aneddoti e particola di Bruce Springsteen o Paolo Conte, “Il punk o la musica d’autore”, come ha ricordato Elisabetta Berti su Repubblica. I suoi interessi spaziavano fino al cinema, tanto da avere scritto anche per la rivista Cult movie.

Ma era la musica il suo centro di attività: musica di cui è stato protagonista anche come ufficio stampa dei primi Litfiba.

L’Ordine dei giornalisti della Toscana e l’Associazione stampa si stringono a fianco dei familiari, degli amici e dei colleghi e delle colleghe di Paolo che se ne va a pochi giorni di distanza da un’altra colonna delle pagine di cultura e spettacoli del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, Simone Fortuna.

Da oggi pomeriggio, 28 agosto, alle 14,30 si può salutare Paolo alla saletta del commiato dell’Hospice a San Felice a Ema, e fino a domani 29 agosto 2026, alle 16,30.