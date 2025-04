Housing sociale ex Lupi di Toscana, al via la procedura

Un nuovo passo verso l’attuazione dell’operazione Lupi di Toscana. Dopo il via libera alla procedura per la realizzazione dello studentato pubblico e quello delle bonifiche preliminari all’avvio dei lavori nell’area dell’ex caserma Gonzaga, adesso è il turno dell’housing sociale. La giunta comunale ha infatti approvato la delibera con cui fissa gli indirizzi per l’attuazione di quanto previsto dal piano particolareggiato in materia di residenza ad affitti calmierati. E in dettaglio per la procedura di evidenza pubblica con cui individuare l’operatore privato che realizzerà una parte dell’insediamento residenziale destinato all’housing sociale e le relative opere di urbanizzazione.