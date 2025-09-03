Luoghi della Memoria toscana, novità per il Memoriale

Adesione del Comune di Firenze alla Fondazione Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza, con la concessione a titolo gratuito alla Fondazione dei locali del Memoriale delle deportazioni di viale Giannotti.

La Giunta comunale ha approvato una proposta di delibera per il Consiglio Comunale, per la modifica dello statuto della Fondazione che prevede l’adesione dell’Amministrazione comunale di Firenze.Prosegue così il percorso avviato negli anni passati, che oggi fa un ulteriore passo avanti attraverso il via della Giunta alla adesione del Comune di Firenze aderisce alla Fondazione “Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria toscana”, che vedrà assieme oltre alle istituzioni anche Aned, la Comunità Ebraica di Firenze e Anpi.