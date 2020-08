Luna Park a Prato fino al 13 settembre: le regole anti-Covid

Via libera dellaa Prefettura ma con stringenti disposizioni

La Commissione prefettizia di vigilanza per il pubblico spettacolo ha dato il via libera al Luna Park 2020 di Prato, in programma fino al 13 settembre in viale Marconi, con 94 giostre per grandi e piccoli, di 70 operatori provenienti da tutta Italia, e 21 banchi alimentari posti subito all'esterno dell'area fiera.

In base alle indicazioni date dalla Commissione sul Piano di prevenzione e sicurezza anti-Covid 19 presentato dal comitato degli esercenti dello spettacolo viaggiante, all'ingresso dell'area sarà affisso un decalogo in italiano e inglese con le norme da rispettare per accedere: indossare la mascherina, mantenere la distanza di almeno un metro, lavarsi o igienizzare le mani con frequenza, starnutire utilizzando il gomito o fazzoletti monouso, non toccarsi il viso, sulle giostre è possibile accedere a nuclei famigliari, altrimenti, se non appartenenti allo stesso nucleo potrà salire una persona per ogni vettura. Il numero degli addetti alla vigilanza sul rispetto delle normative sale da 4 a 6, di cui 2 all'ingresso del Luna Park e 4 che si muoveranno all'interno dell'area del parco per verificare soprattutto il distanziamento e l'uso della mascherina. La temperatura corporea sarà rilevata a campione all'ingresso da due addetti con termoscanner: nel caso in cui superi 37,5 gradi la persona sarà accompagnata al servizio medico sempre presente nell'area.

L'uso della mascherina è obbligatorio in ogni luogo e in ogni momento all'interno dell'area per avventori ed operatori. Dispositivi nuovi saranno distribuiti dall'organizzazione agli utenti che ne siano sprovvisti. Ci saranno 10 postazioni con gel idroalcolico per le mani disseminate nell'area della fiera, oltre che all'ingresso delle giostre e nei tre blocchi wc, con pulizia e disinfezione costante delle vetture. Ogni responsabile delle attrazioni deve far rispettare le distanze di sicurezza all'accesso alle biglietterie e alla giostra. Anche i biglietti plastificati saranno sanificati..

Tra le previsioni anche l'ingresso massimo di 2.500 persone all'interno del recinto della fiera,. Non ci saranno i fuochi artificiali all'inizio del Luna Park e non sono in programma le Feste del bambino con le promozioni sui biglietti per i ragazzi sotto i 14 anni per non creare possibilità di assembramenti. .