Luminarie 2020 a Livorno fino a Quercianella

Ecco strade e piazze interessate. La Fortezza Nuova sarà decorata con la scritta luminosa “Riparti Livorno”

Livorno, 18 novembre 2020 – Come da tradizione il Natale merita di essere illuminato, in particolare in un periodo di emergenza molto difficile come quello che stiamo attraversando. Così Livorno si accende dall'8 dicembre all'8 gennaio, in occasione delle festività, con una luminaria che dal centro si estende a tutta la città fino a Quercianella.

Negli anni passati erano state illuminate alcune zone della città e per la prima volta quest'anno il Comune di Livorno, insieme alla Fondazione Lem, ha deciso di estendere le decorazioni luminose natalizie a tutto il territorio cittadino.

La Fondazione Lem,è stata incaricata dal Comune di Livorno dell'organizzazione delle festività natalizie 2020. Una ditta specializzata sta già montando le luci nelle strade e piazze interessate, che sono:

Via Grande

Via Cambini

Via Cairoli

Via Borra

Corso Amedeo

Via Magenta

Via Ernesto Rossi

Via Marradi

Via dell'Origine

Via della Madonna

Via dell'Ardenza/La Rosa

San Jacopo in Acquaviva

Borgo Cappuccini

Zona Sorgenti

Via Palestro

Via Garibaldi

Via di Salviano/lato Salviano

Via di Salviano/lato Colline

Via Toscana

Via Provinciale Pisana

Via Mondolfi

Via Inghilterra

Via Gazzarrini

Via Mentana

Piazza XX Settembre

Zona mercatale (via della Coroncina, piazza Cavallotti, via del Giglio, via del Cardinale)

Quercianella

Inoltre saranno posizionati 10 abeti tra i 5 e 6 metri di altezza in:

Via Poerio

Piazza Saragat

Marilia

Antignano

Via Garzelli/via Corridi

Piazza Garibaldi

Piazza della Vittoria

Centro commerciale La Leccia

Piazza del Luogo Pio

Piazza Cavour albero al led

Piazza Grande, albero offerto dalla ditta Abate

In piazza Attias ed in piazza Grande saranno posizionate due installazioni luminose interattive che daranno la possibilità ai cittadini di scattare foto e selfie da pubblicare sui social.

Infine la Fortezza Nuova sarà decorata con una scritta luminosa “Riparti Livorno” con tecnica neon della grandezza di 4 metri per quasi un metro di altezza e all'ingresso dell'ospedale sul viale Alfieri sarà apposto un cuore luminoso.

Le luci natalizie e gli abeti celebrano il Natale e simboleggiano lo splendore del mondo, della natura e della divinità. Ora più che mai, in questo periodo di pandemia ed emergenza sanitaria, la luce rappresenta vitalità e ripresa.

“L'Amministrazione tiene in modo particolare alla luminaria – ha dichiarato il sindaco Luca Salvetti durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento – In questo momento di emergenza sanitaria mondiale, le luci e i colori sono un elemento che serve per sollevare il morale. La luminaria estesa a tutta la città è un evento unico che non ha precedenti e completamente a carico dell'Amministrazione. Ringrazio il mondo del commercio che può contribuire come solidarietà. Chi non può farlo per vari motivi, usufruirà ugualmente della luminaria”.

“E' la prima volta – afferma l'assessore al Commercio del Comune di Livorno, Rocco Garufo - che il Comune di Livorno fa un investimento consistente per dotare la città della luminaria. Pur nel rispetto della normative che ci chiedono di limitare l'aggregazione, abbiamo ritenuto importante aiutare le attività commerciali in un momento particolarmente difficile e in un periodo, quello natalizio, che è il più importante dell'anno per le vendite. Da qui la decisione di dirottare le risorse che erano destinate all'organizzazione delle festività natalizie e di fine anno verso la luminaria”.

Il vicepresidente del Lem, Adriano Tramonti, ha precisato che l'Amministrazione Comunale ha finanziato la luminaria grazie al capitolo di spesa destinato gli eventi natalizi. Con questa operazione, alle sei strade già in progetto, se ne sono aggiunte altre 35 per un totale di 41 aree cittadine illuminate.