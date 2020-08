Luis Sepúlveda sarà celebrato in Versiliana martedì 4 agosto

Incontro al Caffè e proiezione del film “La gabbianella e il gatto”

Marina di Pietrasanta (Lu): La Fondazione Versiliana celebra Luis Sepúlveda con una giornata tutta dedicata al grande scrittore cileno.

Un evento atteso e ricco, quello in programma martedì 4 agosto a partire dalle 18.30 fortemente voluto dal Presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti, per rendere omaggio al grande autore celebre in tutto il mondo Luis Sepúlveda, la cui recente scomparsa ha sconvolto il panorama culturale internazionale così come la Città di Pietrasanta a cui lo scrittore era molto legato, avendone anche ricevuto la cittadinanza onoraria.

Forte il legame anche con la Versiliana che per prima lo aveva accolto grazie alla sua amicizia con Romano Battaglia, storico patron del Caffè.

Il primo appuntamento a lui dedicato sarà l 'incontro al Caffè delle 18.30 moderato dalla giornalista Ilaria Bonuccelli che conosceva l'autore e che ha più volte raccontato i suoi soggiorni in Versilia. Ospiti dell'appuntamento saranno Luigi Brioschi editore e presidente della casa editrice Guanda che ha pubblicato i libri di Sepúlveda in italia e Ilide Carmignani traduttrice e stretta collaboratrice dello scrittore. Nell'occasione sarà anche fatta ascoltare una toccante clip audio inviata dall'adorata moglie dello scrittore, Carmen Yanez , rimasta al fianco dello scrittore fino all'ultimo momento prima del suo ricovero in ospedale a causa del Coronavirus che lo ha strappato alla vita.

Particolare attenzione sarà data alle varie presenze dello scrittore a Pietrasanta ed in particolare verrà ricordato il momento in cui Sepúlveda si presentò su invito della maestra Maura Fornari al Teatro Comunale di Pietrasanta, sorprendendo tutti, per vedere una recita scolastica dedicata alla sua “gabbianella”.

In serata , alle 21.30 il teatro della Versiliana si trasformerà ancora una volta in un grande cinema all'aperto per ospitare la proiezione del celebre film “La Gabbianella e il Gatto” con la regia di Enzo d'Alò che sarà preceduta del video ricordo della recita scolastica filmato da Emma Leonardi. Il filmato datato 1998 è l'unica testimonianza video della inaspettata presenza di Sepúlveda al Teatro Comunale di Pietrasanta, che ha impresso un indelebile ricordo in tutta la città e nell'allora “gabbianella” di sette anni Marta Giovannetti che Sepúlveda sollevo in volo a fine recita. L'incontro al caffè, sarà come sempre a ingresso libero. I biglietti per la proiezione cinematografica sono invece in vendita alla biglietteria della Versiliana al prezzo di 5 euro.

La Fondazione Versiliana ricorda che l'ingresso agli Incontri al Caffè sarà come sempre libero, fino ad esaurimento posti. Si consiglia di presentarsi con largo anticipo rispetto all'inizio degli incontri per le pratiche di registrazione degli accessi e per evitare assembramenti e code. Si ricorda al pubblico di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare la mascherina qualora il mantenimento della distanza non fosse possibile. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it

Gli incontri al Caffè saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival”e saranno in onda anche suNoi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.