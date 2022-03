Luigi Cioni, oggi il funerale a Castello

ph FB Castellochannel

“La scomparsa di Luigi Cioni rappresenta una perdita immensa per tutto lo sport fiorentino e toscano. Fu proprio Luigi Cioni, oltre cinquanta anni fa, a fondare il sodalizio sportivo che oggi sul piano dell’atletica leggera, del calcio, dell’aggregazione sociale del quartiere di Castello è un riferimento indispensabile”. Così il presidente Eugenio Giani ricorda la figura del "fondatore e presidente onorario dell’Atletica Castello di Firenze", non appena appresa la notizia della sua morte.

“Generoso, mai amante dell’apparenza ma invece della sostanza, volontario disinteressato per la crescita dello sport a Firenze - prosegue Giani - Luigi Cioni, attraverso l’impegno nell’Atletica Castello, si è sempre distinto per la sua umanità e per l’attenzione alla promozione dello sport tra i giovani, che si trattasse di calcio, atletica leggera, danza, tutte discipline in cui il sodalizio sportivo da lui guidato ha sempre ottenuto risultati eccellenti”.

“Presidente della specifica cooperativa ha saputo trasformare l’area pedecollinare tra via di Castello e la Villa Medicea, da una piccola esperienza di quartiere in un vero e proprio centro sportivo che, integrato con gli spazi del comune, ha costruito autonomamente luoghi di aggregazione sociale, motivo di richiamo per tutta la città di Firenze e la Piana”, conclude il presidente Giani che ha inviato un caloroso messaggio di condoglianze al figlio Paolo e alla famiglia, anche in segno di partecipazione di tutta la Regione Toscana.

L'Atletica Castello lo ricorda come "il Presidente più longevo e lungimirante della nostra Società, nonché storico socio e tra i più fondamentali fautori del processo e del successo dell’Atletica Castello dalla sua nascita fino a oggi. In questo momento di immensa commozione, ci stringiamo ancor più forti attorno alla famiglia Cioni, ai nostri soci, dirigenti, consiglieri, volontari. A tutti i settori sportivi. Il ricordo di Luigi sarà eterno. E vivrà fin quanto vivrà l’Atletica Castello".

Il funerale di Luigi Cioni oggi alle 11,45 alla chiesa di San Michele a Castello.