Luci e magia a Firenze per celebrare il Natale

Il Natale si celebra una sola volta all’anno e, proprio per questo, è bene festeggiarlo in grande stile: c’è chi organizza grandi pranzi e cene in famiglia o con gli amici e chi coglie l’occasione per programmare un viaggio in una delle splendide città che ospita il territorio italiano. Ogni luogo del mondo porta con sé una propria tradizione natalizia e Firenze non fa eccezione. In una città che brilla e risplende già di luce propria, l’arrivo di dicembre non fa altro che renderla ancora più affascinante, attraente e sorprendente, raggiungere il Capoluogo Toscano durante questo periodo di festa, infatti, sarà come fare un viaggio in uno scenario fiabesco fatto di arte, cultura e incanto natalizio pronto ad offrire a tutti i visitatori un’esperienza unica e memorabile.

Le strade del centro storico si illuminano con luci e colori scintillanti e con decorazione che creano un’atmosfera che celebra la bellezza della città e la magia delle feste.

Il programma natalizio di Firenze è ricco e variegato, con eventi pensati per ogni tipo di pubblico. Tra i momenti più attesi e più speciali:

Per il 14° anno consecutivo, l’Opera di Santa Maria del Fiore realizza sul sagrato della Cattedrale di Firenze un presepe con statue in terracotta a grandezza naturale che rimarrà esposto al pubblico fino all’Epifania.

Il presepe sarà benedetto la mattina dell’8 dicembre dall’Arcivescovo di Firenze Mons. Gherardo Gambelli alle 10.15, prima della celebrazione della Santa Messa per la festa dell'Immacolata Concezione.

La caratteristica del presepe del Duomo di Firenze è quella di essere realizzato con delle vere e proprie sculture in terracotta a tutto tondo, pezzi unici creati dall’artigiano Luigi Mariani di una storica fornace imprunetina e da lui donate all’Opera.

Quest’anno alle statue che rappresentano la Sacra Famiglia, San Francesco, un angelo, il bue, l’asinello e una pastorella, si aggiungerà una terza pecorella.

Queste sculture si inseriscono nell’antica tradizione fiorentina della lavorazione della terracotta che, in ambito artistico, è nata a Firenze nel Quattrocento col recupero di questa antica tecnica, dimenticata nel Medioevo, da parte di Donatello e Brunelleschi.

Sempre nella giornata dell’8 dicembre, ci sarà un’altra grande accensione, vale a dire quella che illumina tutti i maggiori monumenti della città: a partire dalle 17:30 ci sarà il via ufficiale al Green Line, il festival di luci che, come consuetudine da qualche anno, illumina con le proiezioni artistiche i luoghi più iconici di Firenze come Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio e Piazza della Signoria. I giochi di luci saranno visibili tutti i giorni dalle 17:30 alle 24:00, per tutto il periodo natalizio fino al 6 gennaio 2025.

Oggi, lunedì 2 dicembre, è stato Ponte Vecchio ad accendere ufficialmente le luminarie natalizie, con una suggestiva cerimonia alla quale hanno preso parte autorità e rappresentanze delle forze dell’ordine e degli imprenditori, a partire da Giuditta Biscioni, presidente del Centro Commerciale Naturale Ponte Vecchio, l’associazione che aderisce a Confcommercio e che riunisce le quaranta imprese orafe che operano nell’area.

Con lei c’erano il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano e il direttore generale Franco Marinoni a dare il benvenuto alla sindaca Sara Funaro con l’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini e al segretario generale Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini.

L’allestimento luminoso, caratterizzato da un tunnel di luci calde e arricchito da eleganti lampadari in stile Impero, è stato progettato per armonizzarsi perfettamente con l’identità unica di Ponte Vecchio e delle sue botteghe orafe, simbolo dell’eccellenza artigiana fiorentina conosciuta in tutto il mondo. “Questo percorso illuminato, che collega il “di qua” al “di là d’Arno”, celebra la storia e l’autenticità di uno dei luoghi più iconici della città”, commenta il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni.

Le luminarie, realizzate con luci LED a bassissimo consumo, rappresentano una scelta all’insegna della sostenibilità. “Grazie a questa tecnologia, che già abbiamo sperimentato lo scorso anno, i consumi energetici si riducono fino all’80%, sottolineando l’impegno delle nostre attività verso un Natale tradizionale e d’effetto, ma anche rispettoso dell’ambiente”, evidenzia Giuditta Biscioni, presidente del Centro Commerciale Naturale Ponte Vecchio.

Lo spettacolo luminoso sarà visibile ogni sera dal tramonto fino al 6 gennaio 2025, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza unica nel cuore di Firenze.

Un altro evento molto atteso è l’apertura del Florence on Ice Village, un villaggio sul ghiaccio che porterà la magia dell’inverno e del Natale nel cuore di Firenze: situato all’interno del Parco delle Cascine, trasformerà il centro storico in un mondo incantato dove i visitatori potranno immergersi completamente nella magica atmosfera delle festività. Il cuore pulsante del villaggio è la pista di pattinaggio, una delle più grandi d’Italia che sarà aperta al pubblico da domenica 1° dicembre 2024 a domenica 19 gennaio 2025. Circondata da luci scintillanti e da una serie di attrazioni natalizie, come la casa e la slitta di Babbo Natale, la pista di pattinaggio diventa il luogo ideale per trascorrere ore di divertimento con amici e famiglia.

Ma non è tutto, all’interno del parco ci sarà la Florence Eye, una ruota panoramica alta 55 metri dalla quale ammirare tutta la bellezza della città da una prospettiva diversa ed unica nel suo genere: durante le festività, salire sulla ruota, significherà immergersi nella magia del Natale con una vista spettacolare sulle luci scintillanti che decorano le strade e i monumenti di Firenze. Dalla cima della ruota panoramica, infatti, i visitatori potranno ammirare il magnifico Duomo, il Ponte Vecchio, Piazza della Signoria e la suggestiva collina di Fiesole, tutti abbelliti da installazioni natalizie che rendono l’atmosfera ancora più incantevole.