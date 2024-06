Lucca Comics and Games al Tour De France con la mostra di Kopinski

Si chiama “Karl Kopinski: Remporter le Jaune” la mostra organizzata da Lucca Comics & Games, promossa da Regione Toscana, con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Mobilità Sostenibile e di Programma Interreg Italia-Francia Marittimo.

Un’esposizione dedicata ai grandi eroi del ciclismo internazionale ritratti da uno dei più importanti maestri dell’illustrazione in Europa, Karl Kopinski, ospitata a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, la città dalla quale il 29 maggio partirà il Tour de France. Tour che quest’anno celebrerà la Grand Départ partendo per la prima volta nella sua storia dall’Italia.

Saranno oltre 30 le opere che dal 28 giugno al 21 luglio potranno essere ammirate, gratuitamente.

La mostra celebra l’amore e la passione per la bicicletta da parte di Kopinski capace, grazie al suo lavoro, di ricreare in maniera unica e profonda una serie di ritratti dei corridori che hanno scritto la storia mondiale del ciclismo; da Gino Bartali a Fausto Coppi, passando per i francesi Anquetil e Poulidor, il pirata Marco Pantani, il cannibale Eddy Merckx, fino ad arrivare ai campioni contemporanei come Mark Cavendish, Bob Jungels, Bradley Wiggins, Tadej Pogačar e molti altri ancora.

Ad accompagnare l’esposizione dodici grandi installazioni speciali disposte in piazza Duomo, proprio davanti a Palazzo Strozzi Sacrati. Dodici biglie giganti trasparenti e colorate che riproducono alcune delle opere più rappresentative di Kopinski; le installazioni sono ispirate alle biglie che tanti di noi hanno utilizzato per giocare sulla spiaggia da bambini.

Legato da un profondo rapporto d’affetto con la città di Lucca e il festival Lucca Comics & Games, Kopinski ha realizzato il poster della manifestazione nel 2015 e il Grog del 2023, la rivisitazione della mascotte di Lucca Games che l'anno scorso ha compiuto 30 anni.

“Il Tour de France è un evento straordinario – ha detto il presidente Eugenio Giani - che intendiamo onorare al meglio. E dunque con grande gioia abbiamo allestito questa mostra di Karl Kopinski. Il maestro Kopinski, con le sue forti pennellate e il realismo estremo che usa nell’interpretazione dei suoi personaggi, ci regala gli attimi che sono rimasti impressi indelebilmente nel tempo bloccando il momento esatto, quello magico che racconta la storia. Il ciclismo, ancora più del calcio, è festa popolare. È la gente che si riversa sulle strade per pochi attimi di passaggio della corsa, è l’attesa e poi l’applauso per tutti, a prescindere dal tifo, perché di tutti si rispetta il sudore e la fatica; è l’epica di certe tappe e certe imprese. La mostra di Kopinskj con i suoi eroi vuole esaltare questi momenti e queste emozioni e la considero un modo fantastico per celebrare la partenza del Tour de France da Firenze e dalla Toscana”.

Nello stesso ambito, l’attore toscano e showman Ubaldo Pantani porterà in scena, il 28 giugno alle 21:15 alla ‘Limonaia di Villa Strozzi’, la prima nazionale dello spettacolo ‘Bartali’ totalmente dedicato al ciclista toscano, tramite una pièce teatrale ricca di emozione e ironia di cui Pantani è autore e interprete. Al suo fianco sul palco la cantante e musicista Felicity, reduce da X Factor.

Il Pegaso d’oro, il massimo riconoscimento della Regione Toscana, è stato consegnato questa mattina dal presidente Eugenio Giani a Lucca Comics&Games, la fiera internazionale dedicata al fumetto, all'animazione, ai giochi, ai videogiochi e all'immaginario fantasy e fantascientifico che si svolge a Lucca dal 1993 tra fine ottobre ed inizio novembre.

Ha ritirato il Pegaso a nome di tutti coloro che contribuiscono con il loro lavoro alla realizzazione della manifestazione, Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Comics&Games durante una calorosa cerimonia alla quale hanno partecipato, l’assessore regionale Stefano Baccelli, la capo di gabinetto del presidente Giani, Cristina Manetti, il sindaco di Lucca Mario Pardini e il presidente di Lucca Crea, Nicola Lucchesi.

“Lucca Comics&Games è la manifestazione di espressione artistica, culturale contemporanea che ha dato più soddisfazione alla Toscana – ha detto il presidente Giani - La più importante rassegna italiana del settore, prima d'Europa e seconda al mondo dopo il Comiket di Tokyo, l’anno scorso ha staccato 320mila biglietti e ha visto la presenza di oltre 700mila persone tra Lucca e il territorio che da Montecatini arriva fino alla Versilia. Rappresenta dunque un vanto per la Toscana perché ha fatto di Lucca una città che ha saputo reinterpretare anche le sue bellezze artistiche richiamando migliaia di turisti e appassionati del settore. Il nostro Pegaso d’oro va al merito di questa manifestazione e per quello che ha saputo creare: cultura, arte, turismo, opportunità di lavoro soprattutto per i giovani, rinnovando negli anni l'immagine della Toscana”.

“Il Pegaso ai Comics – ha detto l’assessore Baccelli - è un onore e un riconoscimento a una scelta assai lungimirante che fece nel1966 il sindaco Martinelli. Pensiamo a cosa poteva significare 60 anni fa immaginare Lucca come città del fumetto. Io sono fra quelli che è cresciuto insieme ai Comics, tanti sono i ricordi che mi legano al fumetto nella mia città: il ‘pallone’ in piazza Grande, le mostre nelle sortite. Allora era un progetto culturale innovativo frutto di una visione straordinaria. Oggi i Comics sono cresciuti, fino a diventare, credo, l’evento italiano ed europeo con la maggiore partecipazione di giovani appassionati, un esercito variopinto che occupa pacificamente Lucca ogni anno. Un premio meritato di cui la Toscana è orgogliosa”.

“Questa è un’altra tappa di una storia fantastica - ha detto Emanuele Vietina - fatta da centinaia di persone che si sono succedute in sessant’anni di storia. Questo riconoscimento va a tutti loro. Una comunità, che vive e ha vissuto collettivamente, sbattendo felice le proprie coloratissime ali".

Lucca Comics&Games, giunto alla sua 58^ edizione, negli anni è cresciuto, si è svoluto arrivando a registrare, dalle 30mila presenze del 1993, oltre 320mila dell’ultima edizione.