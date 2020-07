​Venerdì 10 luglio evento speciale con protagonista il Rossi di Montepulciano Doc

Venerdì 10 luglio prossimo, a partire dal pomeriggio e fino a tarda sera, il Rosso di Montepulciano Doc sarà protagonista dell’evento “Avvistato Spiderman a Montepulciano”, il live painting che vedrà impegnato nel Complesso di San Girolamo il fumettista Gabriele Dell’Otto, autore della Marvel e disegnatore tra gli altri eroi appunto di Spiderman. Un evento promosso dall’associazione “Rinascimento Poliziano” che riunisce molte attività imprenditoriali locali per la ripartenza post Covid-19, all’interno del quale i produttori di Vino Nobile di Montepulciano saranno abbinati ai ristoranti della città per offrire a tutti i commensali un calice della Denominazione di origine controllata, il Rosso di Montepulciano. «Si tratta sicuramente del primo evento post pandemia a cui il Consorzio partecipa e lo facciamo con particolare entusiasmo perché coinvolge il sistema Montepulciano che in questi mesi non ha mai smesso di lavorare per ripartire al meglio – commenta il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi – abbiamo quindi apprezzato l’invito dall’associazione Rinascimento Poliziano per collaborare con la ristorazione della città, elemento fondamentale per il turismo che ogni anno accogliamo a Montepulciano, presentando non il Vino Nobile di Montepulciano, ma il Rosso, l’altra denominazione che con circa 2,5 milioni di bottiglie rappresenta l’altra eccellenza enologica».

L’evento. Nella serata di venerdì 10 luglio, a partire dal pomeriggio e fino a tarda sera, i produttori in prima persona saranno nei ristoranti della città di Montepulciano per offrire spiegandolo a tutti il Rosso di Montepulciano Doc, la denominazione più “giovane” del territorio. Il produttore sarà personalmente presente nel ristorante abbinato per raccontare della propria azienda e del vino in degustazione, un modo per avvicinare da un lato i tanti turisti che saranno presenti all’altra eccellenza enologia dopo il Vino Nobile di Montepulciano, dall’altro per rafforzare il rapporto con la ristorazione locale.

Il trionfo di Spiderman a Montepulciano. L’iniziativa alla quale collabora il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano prende il nome di “Avvistato Spiderman a Montepulciano” ed è promossa da alcune realtà del territorio, tra le quali la Strada del Vino Nobile e dei sapori della Valdichiana e l’associazione delle imprese locali “Rinascimento Poliziano”. Venerdì 10 luglio alle 21:30 a Montepulciano, cittadina da sempre legata al mondo del fumetto che nel passato ha ospitato a lungo tra gli altri anche Andrea Pazienza, si terrà un esclusivo live painting del celebre fumettista italiano Gabriele Dell'Otto. Nel Cortile di Conservatorio di San Girolamo, Dell'Otto realizzerà live un bozzetto di Spiderman per poi essere proiettato sulla facciata dell'edificio. Fumetti e Rinascimento in un connubio che mette in luce le due anime di Montepulciano.

Gabriele Dell'Otto (Roma, 1973) è uno dei più amati fumettisti italiani, conosciuto principalmente per le sue illustrazioni supereroistiche. Fra i suoi lavori più quotati ricordiamo le copertine della miniserie Annihilation (2006-2007) e le tavole di X-Force: Sex and Violence (2010), che l’autore realizza alternando a progetti più personali. Nel 2014 pubblica la graphic novel Spider-Man: Family Business scritta da Mark Waid.