'Lotus Contro Il Tempo': in Abruzzo oltre 30 equipaggi

MONTECATINI TERME, 13 SETTEMBRE 2023 - Le meravigliose terre d'Abruzzo si preparano ad ospitare "Lotus Contro Il Tempo", la manifestazione organizzata da CLI - Club Lotus Italia che unisce escursioni e visite guidate alla divertente disciplina di regolarità. L'appuntamento è per il prossimo fine settimana, sabato 16 e domenica 17 settembre, per una due giorni che consentirà ai partecipanti di scoprire le bellezze paesaggistiche, storiche ed enogastronomiche locali e di cimentarsi con il caratteristico test (non competitivo) che ricalca le difficoltà della celebre 1000 Miglia, la gara di regolarità più famosa al mondo.

Per l'edizione 2023 di "Lotus Contro Il Tempo" faranno tappa in Abruzzo oltre 30 equipaggi, a bordo di Lotus moderne e d'epoca rappresentative di quasi tutta la produzione Lotus. Il programma prevede lo start della manifestazione sabato 16 settembre, al mattino, nel centro storico de L'Aquila, dove si terranno accreditamento degli equipaggi e visita guidata. A seguire la carovana si dirigerà verso il Parco Nazionale del Gran Sasso, affrontando l'impegnativo Passo delle Capannelle e attraversando Campo Imperatore.

A Piazzale Campo Imperatore si terrà una breve sosta, che consentirà agli equipaggi di ammirare il paesaggio. Nel tardo pomeriggio del sabato la carovana di vetture giungerà sulla famosa Costa dei Trabocchi, dove si terrà la cena proprio su una di queste famose e caratteristiche strutture.Domenica 17 settembre, nella storica Chieti, spazio al momento che caratterizza la manifestazione: l'avvincente test di regolarità non competitivo. Le vetture saranno allineate in Corso Marrucino a partire dalle ore 9 del mattino, per uscire dal corso e rientrarvi alcune volte durante le prove a cui le vetture parteciperanno.

Terminato il test (alle ore 13 circa) le auto resteranno esposte in Corso Marrucino fino alle ore 16. Club Lotus Italia ringrazia le amministrazioni comunali coinvolte in prima linea, il Comune de L'Aquila e il Comune di Chieti, per la grande disponibilità e accoglienza manifestate nei confronti dell'iniziativa.CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO - Fondato in Toscana nel 2012, Club Lotus Italia è il principale e più longevo Lotus club della penisola, con oltre 440 tesseramenti e 12 anni di attività.

L'associazione, con sede in Toscana, a Montecatini Terme, ha rilevanza non solo nazionale (vantando soci in tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia) ma anche internazionale (con soci dalla Svizzera, dalla Grecia, dal Belgio...). Con ben 7 eventi all'anno, suddivisi tra strada e pista, Club Lotus Italia è da annoverare tra i Lotus Club più attivi al mondo.