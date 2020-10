Massoneria: Loggia Meoni e Mazzoni, donazione al Comune di Prato

Regalati buoni per l'acquisto di 2,5 tonnellate di pasta alimentare

Questa mattina alcuni rappresentanti della Loggia Meoni e Mazzoni, che ogni anno contribuisce a portare avanti progetti di sostegno alla comunità, hanno incontrato in palazzo comunale il sindaco Matteo Biffoni per donare alla città buoni utili per l'acquisto di 2,5 tonnellate di pasta alimentare.

Oltre al Comune, destinataria della donazione è stata anche l'associazione di volontariato "Stremao" alla quale, nelle mani delle presidente Francesca Squilloni, sono stati consegnati buoni per un totale di 1,5 tonnellate di pasta da acquistare.

"Ringrazio per il gesto di generosità nei confronti della comunità e per la sensibilità dimostrata in questo momento così complicato in cui le richieste ai servizi sociali aumentano e in cui molte famiglie si trovano in difficoltà". Queste le parole del sindaco Matteo Biffoni durante l'incontro e la consegna.

La "Meoni e Mazzoni" è una Loggia massonica che rientra nel Grande Oriente d'Italia.