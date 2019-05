Lo Stato algoritmico: l'impatto delle nuove tecnologie sul diritto e sul mercato

Primo convegno del gruppo di esperti sull'intelligenza artificiale dell’Associazione internazionale dei costituzionalisti giovedì 9 maggio ore 15, all’Università di Firenze. Incontro "Il diritto d'autore sul web: come tutelarsi?" -alle ore 17.00- alla Biblioteca della Toscana

Algoritmi, intelligenza artificiale, sviluppo della raccolta di dati e profilazione predittiva, diffusione della disinformazione attraverso i social media. Nell’era dell'economia digitale tutto sembra governato dalla “mano invisibile” di calcoli matematici sconosciuti ai più. Gli algoritmi, in quanto tali, senza nessun’altra mediazione, sono oggi lo spazio dove si costruisce il potere e dunque si possono limitare le nostre libertà? Quale impatto hanno tali trasformazioni sul diritto e, in particolare, sul diritto costituzionale? Attorno a questi interrogativi ruota la conferenza internazionale “Constitutional Challenges in the Algorithmic Society” che si apre giovedì 9 maggio al Campus universitario di Novoli (ore 15, Edificio D6, via delle Pandette, 9 Firenze) e che mira a promuovere il dibattito su questi argomenti in vista del prossimo Congresso Mondiale di Diritto Costituzionale nel 2022 in Sudafrica.

Andrea Simoncini - docente di Diritto costituzionale Unifi e uno dei coordinatori scientifici della conferenza - ribadisce l’obiettivo dell'iniziativa: “Con questa conferenza intendiamo far nascere a Firenze il progetto di un centro mondiale che studi l’impatto delle nuove tecnologie sul diritto e sul mercato. Oggi una vera e propria «ragione algoritmica» sta trasformando la società e dunque il diritto: le libertà costituzionali, i contratti, la pubblica amministrazione, le aziende. Occorre, però, uno sforzo comune - aggiunge Simoncini - tra discipline diverse e tra le più importanti istituzioni accademiche per guidare e non subire questa trasformazione”.

L’incontro, in lingua inglese, è promosso dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze - fra le attività realizzate come dipartimento di eccellenza riconosciuto dal MIUR - insieme all’Istituto Universitario Europeo e all’Università Bocconi ed è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Dopo i saluti di Andrea Cardone, delegato del rettore dell’Ateneo fiorentino, e di Patrizia Giunti, direttrice del Dipartimento fiorentino di Scienze giuridiche, introdurranno la conferenza Andrea Simoncini (Università di Firenze) e Oreste Pollicino (Università Bocconi). I lavori proseguiranno venerdì 10 e sabato 11 all’Istituto Universitario Europeo (Villa Salviati, via Bolognese, 156 - Firenze). Nei tre giorni si confronteranno circa cinquanta studiosi provenienti da tutta Europa, ma anche da Israele, Stati Uniti e Australia. Tra i keynote speakers saranno presenti alcuni dei principali esperti di nuove tecnologie, come Frank Pasquale (Università del Maryland), Marta Cartabia (giudice della Corte Costituzionale italiana), Peggy Valcke (Università cattolica di Lovanio), Luciano Floridi (Università di Oxford) e Amnon Reichman (Università di Haifa – Università di Berkeley).

Sempre giovedì 9 maggio, dalle ore 17.00 si svolge l'incontro "Il diritto d’autore sul web: come tutelarsi?" presso la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo (Palazzo Cerretani - piazza dell'Unità 1 - Firenze), in cui sarà presentato il volume "Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT" di Fulvio Sarzana di S. Ippolito e Massimiliano Nicotra, Wolters Kluwer, 2018. L'incontro, moderato da Fernanda Faini, Responsabile Assistenza giuridica PA digitale - Regione Toscana, è dedicato ad esaminare il diritto d'autore nel web, la nuova direttiva europea sul diritto d'autore, il complesso bilanciamento tra diritti e interessi contrapposti in rete, le tecnologie emergenti IA e IoT e molto altro. Dopo i saluti del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, interverranno l'autore del libro, avvocato, blogger e professore, Fulvio Sarzana e il professore Stefano Pietropaoli.