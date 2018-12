Lo “sciamano della consolle” torna a Firenze, al Tenax arriva Ricardo Villalobos

Sabato 8 dicembre nuovo appuntamento con Nobody's Perfect è una delle personalità più brillanti della scena elettronica internazionale e con i suoi fan vanta un rapporto quasi spirituale. In apertura il dj set del resident Cole, volto noto del clubbing fiorentino

Chiacchierato, discusso e amato. È Ricardo Villalobos: da anni avanguardia e prima scelta nella scena techno-house mondiale, nonché prossimo ospite di Nobody's Perfect.

Qualcuno lo ha definito “il funambolo del giradischi”, qualcun altro “lo sciamano della consolle”. Comunque lo si voglia etichettare Ricardo Villalobos è un artista che vanta un rapporto quasi spirituale con i suoi sostenitori.

Fuggito in Germania dalla natìa Santiago del Chile a soli tre anni dopo il colpo di stato di Pinochet, Villalobos comincia a fare musica negli anni '80 con una residency al Box Club di Francoforte. Nel 1995 va per la prima volta ad Ibiza, e ne fa la sua seconda casa. Stringe amicizia con Sven Väth e suona all’Amnesia nei party della Cocoon Recordings. Poi a cascata arrivano le produzioni per Perlon, Cadenza, Playhouse Recs, ECM, Assemble Music, Raum Musik e Sei Es Drum, la sua etichetta fondata nel 2007.

Artista sempre presente nei più quotati festival internazionali, Villalobos trova la sua dimensione ideale nei club, dove è forse più facile stabilire un contatto con il pubblico. Certo, ogni tanto ama prendersi qualche rischio, ma è proprio questa sua imprevedibilità a renderlo così speciale e così amato.

Ad aprire lo show di Villalobos sarà Cole, resident del Tenax e garanzia di qualità per il pubblico del club toscano. Versatilità, tecnica e sonorità inedite lo hanno portato nei festival e nei club di tutto il globo, dal Goa Festival di Madrid alla Winter Music Conference di Miami; dall'Acquarius sull’Isola di Pag al Cielo di New York, per citarne solo alcuni. Cole è tra le menti del progetto Fragola, appuntamento imperdibile per i clubber di tutta Italia, che in quattordici anni di attività ha organizzato eventi con Laurent Garnier, Sven Väth, Tiësto, Fatboy Slim, Carl Cox e James Holden, per citarne solo alcuni.

Sabato 8 dicembre al Tenax (apertura porte ore 22:30 - ingresso 30/28/25 € - vietato ai minori di 18 anni).

Tenax - via pratese 46, 50145 Firenze - PARCHEGGIO: si consiglia la clientela di parcheggiare l'auto nell'aerea custodita e gratuita in via Palagio degli Spini a soli 400 metri dal Tenax