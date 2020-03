Livorno: mezzi con megafono a bordo inviteranno i cittadini a stare a casa

Da venerdì a domenica la protezione civile chiederà di evitare assembramenti. Il Sindaco conia lo slogan “Perdiamoci un week di sole per acquistare un'intera estate”

Livorno, 11 marzo 2020– La necessità di rimanere a casa ed uscire il meno possibile allo scopo di contrastare l'evolversi della diffusione del coronavirus è il concetto ribadito più volte in questi giorni dal Sindaco e dalla Giunta in seguito all'approvazione del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo. Non a caso il titolo simbolico del DPCM è “Io resto a casa”. In questa ottica l'Amministrazione Comunale ha deciso di adottare una ulteriore misura di persuasione nei confronti dei cittadini, per invitare a rimanere a casa e al fine di evitare assembramenti nei luoghi dove generalmente e per abitudine i livornesi si ritrovano, ovvero il lungomare, piazza Attias, piazza Cavour, i parchi e nei pressi di locali generalmente molto affollati.

“Perdiamoci un week di sole per acquistare un'intera estate” è lo slogan coniato dal sindaco Salvetti che invita tutti i cittadini, di ogni età, a limitarsi ad uscite necessarie, che ricordiamo sono per motivi di lavoro, acquisto di generi alimentari e farmaci.

Da venerdì prossimo e per l'intero fine settimana, mezzi della protezione civile, dotati di megafono, inviteranno i cittadini a non riunirsi in assembramenti, a mantenere le distanze di sicurezza e soprattutto a stare a casa. Le macchine della protezione civile si sposteranno, su segnalazione, nei luoghi della città dove si formeranno assembramenti che possono causare il diffondersi del virus. Per gli anziani e le persone immunodepresse è fatto obbligo restare in casa. Per tutti gli altri vige la raccomandazione (anzi è più di una raccomandazione) di stare a casa il più possibile perchè il contagio non si diffonda.