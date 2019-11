Un Direttore generale (a tempo determinato) per le Farmacie comunali di Livorno

Domande entro lunedì 25 novembre. Incarico della durata di 5 anni rinnovabile per altri 5

Livorno, 12 novembre 2019 – Farma.Li. (Farmacie Comunali Livorno s.r.l.u.), Società a capitale interamente pubblico, ha pubblicato un nuovo avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di un Dirigente con le funzioni di Direttore Generale (incarico con durata di 5 anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori 5 anni).

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando l'apposito modulo e corredata di tutti i documenti obbligatori richiesti, dovrà pervenire in busta chiusa e indirizzata a Farma.Li. s.r.l.u., Piazza Grande 38, 57123 Livorno, entro e non oltre le ore 10 di lunedì 25 novembre 2019 .

La busta chiusa contenente la domanda e gli allegati richiesti dovrà riportare all’esterno:

nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del candidato

l'indicazione: Domanda di partecipazione alla selezione per “Direttore Generale”

La domanda potrà essere inviata:

a mezzo raccomandata A/R per mezzo del servizio postale, mediante corrieri privati o agenzie di recapito autorizzate, consegnata a mano direttamente presso la sede sociale di Farma.Li. s.r.l.u., Piazza Grande 38, Livorno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,00. inviando un messaggio tramite la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo farma.li@cert.cna.it con allegata scansione in formato .pdf dell’originale del modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato, con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di riconoscimento e del curriculum vitae formativo - professionale in formato .pdf e di ogni altro documento in formato .pdf che il candidato ritiene opportuno produrre ai fini della valutazione di titoli.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo di domanda consultare la pagina Reclutamento del personale sul sito di Farma.Li.