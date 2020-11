Live Facebook di Aisla con Pep Guardiola

Interessante evento in programma oggi alle ore 21:00

Milano, 4 novembre 2020 – Appuntamento in diretta su facebook, giovedì 5 novembre alle ore 21, con i campioni di sport e solidarietà Gianluca Vialli e Massimo Mauro che dialogheranno con la giornalista Ilaria D’Amico, l’allenatore di calcio Pep Guardiola, il golfista Emanuele ‘Peppo’ Canonica e l’imprenditore Guido Celada, che racconteranno la propria esperienza #nevergiveup, un’esperienza difficile ma superata, nella loro professione ma anche nella vita, per testimoniare vicinanza a tutti coloro che vivono con la SLA e ribadire l’importanza di sostenere la ricerca per trovare al più presto una terapia efficace.

Quella di giovedì sarà la seconda puntata di #distrattimavicini, la rubrica di dirette Facebook lanciata da AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, insieme a Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport, con l'obiettivo di raccogliere nuove risorse da destinare alla ricerca scientifica d'eccellenza sulla SLA, malattia complessa che oggi coinvolge 6000 persone in Italia. La piattaforma attraverso cui è possibile dare il proprio contributo a sostegno del lavoro dei ricercatori è https://nevergiveup.aisla.it.

“Crediamo che il permanere dell’emergenza sanitaria non debba far abbassare la guardia su altre ‘partite’ che ancora vanno giocate con tutte le forze possibili – ribadiscono Gianluca Vialli e Massimo Mauro, rispettivamente presidenti di Fondazione Vialli e Mauro e di AISLA e padroni di casa delle dirette facebook – e per questo motivo chiediamo a tutti coloro che come noi non vogliono ‘mollare mai’ di continuare a sostenere la ricerca. Ringraziamo i grandi campioni che hanno accettato di raccontare la propria esperienza in queste dirette e che lo faranno insieme a noi da qui a dicembre, invitiamo tutti a raccontare la propria esperienza #nevergiveup e condividerla, perché dall’unione deriva anche la determinazione per superare nuove sfide”.

«Non so se vinceremo, ma so che non ci daremo mai per vinti» è invece la celebre frase di Pep Guardiola, uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni, capace di gestire successi, ma anche grandi sconfitte. La citazione termina con un “allacciate le cinture, perché ci divertiremo “ e non potrà che essere così nella puntata di giovedì 5 novembre, che andrà in onda su https://www.facebook.com/AISLA. Condotta dall’affiatato duo radiofonico di Radio Deejay, Andrea & Michele, vedrà dunque la partecipazione di grandi campioni dello sport come Pep Guardiola e il golfista Emanuele ‘Peppo’ Canonica, della giornalista Ilaria D’Amico e dell’imprenditore Guido Celada, presidente della RF Celada S.p.A., amico e grande sostenitore della Fondazione Vialli e Mauro dal 2010 quando partecipò per la prima volta alla omonima Golf Cup, invitato proprio dal comune amico Peppo Canonica.

Alla diretta di giovedì seguiranno altre tre puntate in programma il 23 novembre, il 10 e 21 dicembre con la partecipazione di altri grandi campioni. Il ricavato raccolto sarà destinato a finanziare un nuovo progetto di ricerca scientifica tra i vincitori del Bando 2020 di AriSLA, Fondazione Italiana per la ricerca sulla SLA, finalizzato a una maggiore comprensione della malattia e a mettere a punto metodologie per lo sviluppo di nuove terapie e per la diagnostica.