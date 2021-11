Liste di attesa, SPC si rivolge al Difensore Civico

"Con la sua denuncia pubblica Ezio Gallori era riuscito a risolvere l'assurda vicenda di una visita audiologica fissata a distanza di un lunghissimo arco di tempo. Vicenda assurda quanto diffusa, tanto che avevamo già detto che non eravamo soddisfatti per la singola soluzione del caso specifico. Ringraziamo quindi Luisa Petrucci per aver voluto condividere la sua storia, che riprendiamo alla luce della comunicazione fatta dal Difensore Civico della Regione Toscana, a metà ottobre, in cui si rivolgeva ad AUSL Toscana Centro e Regione Toscana per trovare soluzioni risolutive per le situazioni di maggiore urgenza, stabilendo eventualmente corsie preferenziali". Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune.

"Oggi - proseguono - siamo quindi a riprendere l'esperienza di una donna nata nel 1948, a cui si prescrive la necessità di una visita audiologica nell'agosto del 2021 e che si ritrova a non avere alcuna soluzione da parte del sistema sanitario nazionale prima di agosto 2022. In sostanza la si sta spingendo nelle mani del privato, anche stavolta.Scriviamo questa nota rivolgendoci direttamente al Difensore Civico della Toscana, che ringraziamo per l'attenzione che ha dimostrato, mentre a tutta la cittadinanza rinnoviamo la nostra disponibilità a supportare ogni lotta a difesa dei diritti delle persone e di quanto sarebbe già previsto dalla nostra Costituzione (e dalla legge)".