L'innovazione dell'artigianato fiorentino passa anche dai macchinari

L’artigianato può andare di pari passo con l’innovazione?

Essere artigiani non vuol dire necessariamente riprodurre oggetti con tecniche antiquate e medievali , si può e si deve lasciare spazio a qualche marchingegno tecnologico che possa facilitare e perfezionare i risultati del lavoro.

Lo sanno bene diversi artigiani di Firenze che da qualche anno si cimentano con le tecniche legate alla marcatura laser. Si tratta di tecnologia a laser utilizzata per la lavorazione di metalli e serve proprio ad ottenere lavorazioni dettagliate e molto precise in tempi relativamente brevi.

La marcatura laser sui metalli è una tecnica che sta conoscendo sempre più espansione e utilizzo soprattutto nei settori della gioielleria , dell’automotive, medicale, metallurgico ed elettronico.

Cosa sono e come funzionano i marcatori laser

Con un marcatore laser è possibile lavorare con relativa facilità molti tipi di metalli, non solo l’alluminio, ma anche acciaio, ferro, ottone, argento, oro, platino, palladio e titanio.

Uno dei principali vantaggi dei marcatori è la capacità di fare incisioni profonde e questo senza alcun contatto tra lo strumento di lavoro e il materiale. I processi di lavorazione sono dettagliati e puliti al massimo grado e la finitura è di altissima risoluzione.

Questi risultati sono raggiungibili senza alcuna sbavatura o abrasione. Si capisce dunque perché anche gli artigiani della città gigliata abbiano deciso di munirsi di uno strumento così raffinato. Sei alla ricerca di un marcatore laser per metalli? Lasit.it, per esempio, azienda globale con altissimo know-how tecnologico, offre il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato ed un range di marcatori laser prodotti davvero incredibile con più di 450 tipi di macchine diverse.

Ricordiamo, infine, che la migliore tecnologia disponibile per i marcatori laser sono quelli “a fibra” che rappresentano il non plus ultra disponibile sul mercato. Nonostante un costo più elevato questi marcatori soddisfano perché in grado di offrire prestazioni impareggiabili all'utilizzatore, artigiano o medico che sia.