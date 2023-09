​L'Infopoint turistico di via Cavour 'raddoppia'

L'Infopoint turistico di via Cavour amplia il servizio di informazione e accoglienza con l'estensione dell'apertura al pubblico per coprire anche la fascia pomeridiana e il fine settimana.

E' quanto prevede l'accordo siglato tra Comune di Firenze e Città Metropolitana per la gestione congiunta dell'ufficio di Informazione e accoglienza turistica di via Cavour, che va così ad allineare gli orari a quelli degli altri punti informativi."Il potenziamento del servizio reso possibile da questo accordo - ha detto la vicesindaca e assessora al Turismo Alessia Bettini - assume un ruolo strategico anche in chiave di supporto a una gestione sempre più consapevole dei flussi turistici.E' importante sfruttare la posizione strategica di questo punto informazioni, anche in vista dell'arrivo della tramvia sulla direttrice Duomo San Marco, per contribuire a indirizzare il visitatore verso luoghi meno battuti, in modo da alleggerire la pressione sul centro storico e valorizzare al tempo stesso tutte le bellezze della città.Un passo ulteriore in un piano di sinergia già attivato tra Comune di Firenze e Città metropolitana, che collaborano per un'efficace gestione dei flussi turistici non solo attraverso il presidio in città ma anche attraverso la redazione diffusa dei contenuti informativi veicolati attraverso il portale e la App FeelFlorence, sui quali trovano spazio i contenuti dei 41 Comuni della Città metropolitana di Firenze".Secondo Tommaso Triberti, consigliere metropolitano con delega al Turismo, "finalmente l'Infopoint turistico di Via Cavour, grazie alla collaborazione con il Comune di Firenze, sarà aperto con un orario adeguato alla vocazione turistica di Firenze e di tutto il territorio metropolitano, nonché alla posizione strategica dell'ufficio.

Il servizio, gestito finora dalla Città Metropolitana con proprio personale di ruolo, era già riferito a tutti e quattro gli ambiti turistici che insistono sul territorio metropolitano e alla Toscana tutta: la stretta collaborazione con gli operatori dell'appalto comunale consentirà di mantenere alta la qualità del servizio, ampliando le opportunità di contatto con visitatori e residenti".Grazie alla convenzione, e attraverso l'appalto in essere del Comune di Firenze per i servizi di accoglienza e informazione turistica, è prevista fino al 15 novembre l'estensione dell'apertura dell'Infopoint di via Cavour con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 14.