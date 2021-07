L’inconfondibile sound di Dillon al Festival delle Colline

Feist, Bjork, Joanna Newsom… I paragoni eccellenti si sprecano quando si parla di Dominique Dillon de Byington alias Dillon, cantautrice e pianista di origine brasiliana, in concerto venerdì 9 luglio nel giardino della Chiesa di Bonistallo, a Poggio a Caiano (Prato) nell’ambito del Festival delle Colline 2021.

Il biglietto è volutamente contenuto, solo 5 euro, e si può acquistare in prevendita sul sito https://dice.fm e attraverso la app Dice, scaricabile da Google Play e dall’app store di Apple.Cresciuta tra Colonia e Berlino, Dillon ha sempre avuto una visione chiara della sua arte. Chiara e sorprendente. Sovrapponendo suoni acustici ed elettronica, si è imposta alla critica e al grande pubblico (il video “Thirteen Thirtyfive” conta oltre 40 milioni di visualizzazioni).

Il sound oscuro dei primi due album – che lei considera un unicum – col tempo ha lasciato spazio a nuove alchimie: divagazioni pop-elettroniche, accostamenti arditi con cori femminili e ottoni, fino al recente Ep "When Breathing Feels like Drowning", in cui i paesaggi elettronici sposano singolari arrangiamenti per pianoforte.Il tutto segnato da una voce particolarissima. Al Festival delle Colline 2021 si presenta in versione piano solo, per un concerto particolare, intenso.In programma fino al 28 luglio, Festival delle Colline porta musica e spettacoli a Prato e sulle colline Pratesi.

In arrivo nei prossimi giorni Raiz & Radicanto, Josh Rouse, Emma Tricca, Francesco Baccini, Finaz, Sirio, The Buttshakers e Serena Altavilla.Festival delle Colline 2021 è organizzato dal Comune di Poggio a Caiano in collaborazione con i Comuni di Prato, Carmignano e Cantagallo e Regione Toscana, grazie al sostegno di Unicoop Firenze, Consiag. Direzione artistica di Gianni Bianchi.Seguiteci sul sito ufficiale www.festivaldellecolline.com e sui canali social del festival.

