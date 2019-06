Prato: "Libri in vacanza", l'offerta (gratis) della Biblioteca

Dal 1 luglio alla "Lazzerini" sarà possibile prendere in prestito fino a 11 libri e audiolibri e restituirli comodamente a settembre

Con l'arrivo dell'estate, una nuova occasione per trascorrere le vacanze in pieno relax e dedicarsi senza pensieri alle proprie letture preferite. Infatti, anche quest’anno, dal 1 luglio, con il prestito estivo, la Biblioteca Lazzerini attiva la speciale modalità che consente a tutti gli utenti di portare a casa, o sotto l'ombrellone, fino a 11 libri e audiolibri e di restituirli comodamente a settembre. Basterà controllare la data di restituzione sulla ricevuta del prestito.

Per tutti gli appassionati di cinema, serie tv e documentari, invece, l’appuntamento è dal 29 luglio al 9 agosto, quando sarà possibile prendere in prestito tutti gli 11 dvd previsti dal regolamento, con l'opportunità di riconsegnarli addirittura agli inizi di settembre. Non solo in Lazzerini. Anche la Biblioteca Ovest e la Biblioteca Nord “Peppino Impastato” attivano la speciale modalità del prestito estivo. Dal 1 luglio alla Biblioteca Nord sarà persino possibile prendere in prestito 9 dvd, anziché 5, con data di riconsegna a settembre.

Prima di partire per le vacanze, quindi, è possibile fare il pieno in tutte le biblioteche comunali, senza preoccuparsi della data di scadenza.

E a proposito di estate, dal 1 luglio prendono il via gli orari estivi di apertura al pubblico della Biblioteca Lazzerini. A luglio, agosto e settembre, la Biblioteca sarà aperta il lunedì dalle 14 alle 20; dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 20 e il sabato dalle 9.30 alle 14. Per favorire il più possibile l’affluenza degli utenti, a luglio, agosto e settembre vengono sospese, quindi, soltanto l’apertura serale del giovedì, del sabato pomeriggio e della giornata di domenica.

Durante il periodo di Ferragosto, dal 10 al 18 agosto compresi, la Lazzerini resterà chiusa al pubblico. Gli orari estivi sono consultabili sul sito internet: www.bibliotecalazzerini.prato.it