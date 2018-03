Pistoia: l'ex Genesis protagonista sabato 14 luglio in Piazza Duomo

Alla 39^ Edizione del Blues Festival

Un pezzo di storia del rock mondiale, un concerto che potrebbe diventare leggenda quello di sabato 14 luglio 2018 alla 39esima edizione del Pistoia Blues Festival quando, nell’imponente cornice medioevale di Piazza Duomo, salirà sul palco Steve Hackett, l’indimenticabile chitarrista dei Genesis, per un nuovo show intitolato “Genesis Revisited, Solo Gems & Guitar” a ripercorrere i brani da lui co-scritti insieme a Peter Gabriel, Tony Banks, Phil Collins e Mike Rutherfod negli album capolavoro della celebre band britannica, oltre a gemme della sua produzione solista. Per l’artista, entrato nella prestigiosa Rock & Roll Hall of Fame nel 2010, sarà la prima volta al Pistoia Blues Festival.

Steve Hackett negli anni ’70 ha lasciato il segno in album come “Nursery Crime”, “Foxtrot”, “Selling England By The Pound”, “A Trick of the Tail”, “The Lamb Lies Down on Broadway”. Ma Hackett non è solo l’ombroso chitarrista dei Genesis. La sua carriera solista con oltre trenta pubblicazioni tra musiche strumentali, colonne sonore, dischi più pop fino al progetto GTR(insieme a Steve Howe degli Yes) ne hanno tenuta viva la memoria di anno in anno aumentando la sua fama di instancabile artista e profondo innovatore: è lui infatti l’inventore di tecniche come il tapping e lo sweep-picking che hanno influenzato diverse generazioni di chitarristi come Eddie Van Halen e Brian May dei Queen per citarne alcuni.

In scaletta “Supper's Ready", "Dancing with the Moonlit Knight", "Fountain of Salmacis", "Firth of Fifth", "The Musical Box" - ed alcuni dei rari brani, non più eseguiti dal vivo dagli anni ‘70, quali "One for the Vine" e "Inside & Out". E non mancheranno le sue preziose gemme da solista, un omaggio ai 40 anni di ‘Please Do not Touch’ ed una versione speciale di GTR "When The Heart Rules The Mind"; brani vecchi e nuovi, come quelli tratti dal più recente ed avanguardistico “The Night Siren” per un concerto di musica progressive di quasi tre ore. Sul palco con Steve Hackett un eccezionale team di musicisti di altissimo livello: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Gary O'Toole (Kylie Minogue, Chrissie Hynde); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).

I biglietti per il concerto di Steve Hackett il prossimo 14 luglio 2018 saranno in vendita dalle ore 10.00 di lunedì 5 marzo sui circuiti tradizionali ticketmaster.it, ticketone.it, boxol.it a prezzi variabili a partire da 30€ +dp. Tutte le informazioni sul sito del Festival www.pistoiablues.com e le news sulla pagina facebook ufficiale facebook.com/pistoiablues , Twitter e Instagram.