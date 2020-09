​Letti e Mangiati 5 alla Villa Royal

Il 19 Settembre la rassegna di cibo e letture approda nel centro di Firenze

La 5° serata di Letti e Mangiati si terrà alla Villa Royal, in via delle Ruote 52. Location elegante e raffinata, nasce come Villa Nobile in stile neoclassico del XVIII secolo, poi dal 1956 trasformata in Hotel 4 stelle. Dotata di di tutti i confort e di piscina e giardino interni, ideali per accogliere l'iniziativa di fine estate di Letti e Mangiati.



Curioso il motivo di come si è arrivati al connubio fra i racconti della Pescheria e la Villa Royal.

"E' destino - ci dice Massimo Capitani uno degli autori insieme a Francesca Carrai - che

i Racconti della Pescheria e le iniziative a loro legate, prendano spunto dagli amici e dal buon cibo.

Infatti i primi giorni di Agosto mi manda un messaggio la nostra amica di Milano Raffaella Procaccini, per informarci che è a Firenze per lavoro - Raffaella è avvocato - e che le farebbe piacere cenare insieme a noi.

E così davanti ad un pizza ed una birra, Raffaella ci dice che alloggia alla Villa Royal e che è entrata in contatto con lo staff. Poi aggiunge, con l’intraprendenza ed il piglio che la contraddistinguono, perché non organizziamo la prossima serata di letture alla Villa? E' una location bellissima e sarebbe perfetta per i vostri racconti.



Il giorno dopo siamo nel parco della Villa Royal a parlare con lo staff e dopo pochi minuti prende forma la serata del 19 Settembre".



Ricordiamo che l'iniziativa prevede come di consueto l'alternanza di degustazioni di cibo e letture e si svolgerà con orario 19.30 - 22.30.



Evento privato, per tutte le altre info sulla serata: Letture, personaggi dei racconti, menù completo, prenotazioni, potete andare sulla pagina Facebook Adamo e Lia, i Racconti della Pescheria.