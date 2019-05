L'esperienza eremitica in Italia: "Voci dal Silenzio" a Pontassieve

Il 3 giugno il documentario al cinema Accademia. Storie di uomini e donne che cercano di recuperare il senso profondo di sé attraverso un percorso intimo e solitario

Voci dal Silenzio ritorna a Pontassieve. L'appuntamento è per lunedì 3 giugno, alle ore 21, presso il Cinema Accademia in Via Giuseppe Montanelli 33. A partire dalla testimonianza degli stessi eremiti, il documentario sviluppa un discorso corale sull’esperienza ascetica. Offre al contempo molteplici spunti di riflessione sulla natura umana, sulle insidie del mondo contemporaneo e sui rapporti che l’anacoreta, e più in generale l’uomo, tesse con il divino.

Al termine della proiezione, interverranno i registi Joshua Wahlen e Alessandro Seidita, per rispondere alle domande del pubblico e raccontarci di questo loro viaggio tra gli eremi d'Italia.

Prodotto da Wahlen e Seidita, in coproduzione con Arte Senza Fine e in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte, con il sostegno di Infinity e Produzioni Dal Basso, vincitore della call "Life" promossa da Infinity, Voci dal Silenzio in poco più di tre mesi è già entrato a far parte delle selezioni ufficiali di numerosi festival, nazionali e internazionali, tra cui il CinemAmbiente di Torino, il Festival International de Cinéma et mémoire Commune in Marocco e la Mostra del Cinema Documentario Etnografico di Monselice.