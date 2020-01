L'esordio dei sex toy a Pitti Immagine Uomo

Il brand leader nel settore per la prima volta al 97° salone della moda maschile suscita l'attenzione di pubblico e media

Influencer, blogger, giornalisti e buyer passando per l’area Unconventional del Pitti non si sarebbero mai aspettati di trovare tra abiti e accessori moda un brand di sex toy: LELO, brand leader nel settore, è stata invece un’inaspettata ma molto gradita sorpresa, portando per la prima volta in assoluto dei prodotti per il piacere al Pitti.

Il brand svedese ha conquistato il pubblico italiano e internazionale con i suoi colori e il suo design di lusso e inconfondibile. Tra i best seller del brand, sono stati presentati il nuovissimo F1s, il prodotto dedicato interamente al piacere maschile, SONA 2, SORAYA 2, ORA 3, gli immancabili condom HEX e l’elegantissimo TUX.

La grande attenzione ha confermato ancora una volta l’ormai consolidato legame tra LELO e il mondo della moda: moltissime le domande da parte dei curiosi e degli affezionati al brand e altrettante le interviste fatte da esperti del settore della moda alle esperte del piacere di LELO.

“La prima partecipazione di LELO al Pitti è stata molto positiva, sia il brand sia le novità di prodotto hanno riscosso molto successo e sono stati apprezzati da pubblico e media. Siamo orgogliosi di aver portato i sex toy per la prima volta a questa importante manifestazione e ringraziamo ancora una volta l'organizzazione che ci ha dato la possibilità di partecipare a questa importantissima kermesse di risonanza internazionale” ha dichiarato Luka Matutinović, Global Marketing Director LELO.