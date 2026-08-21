L'eredità di Gianfranco Pedullà

La scomparsa di Gianfranco Pedullà (classe 1957) non è soltanto un doloroso fatto di cronaca o il triste epilogo di una lunga degenza presso la RSA Chiarugi di Empoli, seguita al tragico incidente del luglio 2025. Per chi vive di palcoscenico e cultura, è la perdita di un "uomo di teatro" totale, un rabdomante di umanità capace di scovare poesia e dignità nei luoghi più invisibili. Pedullà non è stato un semplice regista, ma un faro della sperimentazione civile, un intellettuale che ha saputo abitare il confine tra arte e società con una coerenza rara. La sua assenza scava un solco profondo nella comunità toscana, lasciandoci il compito di decifrare un'eredità che non è un monumento statico da ammirare, ma un organismo vivo che continua a interrogarci sul senso profondo del nostro stare insieme.

Per Pedullà, la "periferia" non è mai stata un dato geografico, ma una condizione dell'anima. Lo ha dimostrato con il progetto "Il Teatro del Mare", trasformando il carcere dell'Isola di Gorgona in un laboratorio di possibilità e relazione. In quel lembo di terra circondato dal Mediterraneo, il teatro ha smesso di essere intrattenimento per farsi strumento di ricostruzione umana. Pedullà non portava spettacoli ai detenuti; faceva teatro con loro, restituendo parola e corpo a chi la società aveva relegato al silenzio. In questo spazio di confine, il rigore della scena diventava l'unico sentiero percorribile verso una nuova libertà interiore.

Sull'impatto nazionale di questa esperienza, il Sindaco di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso, ha ricordato: "Il suo lavoro sul teatro carcere, soprattutto sull'isola di Gorgona, ha rappresentato uno dei riferimenti nazionali del settore, sottolineando l'importanza dell'esperienza dal punto di vista sociale, di relazione, umanità e possibilità."

Quella stessa tensione trasformativa che animava i corridoi di Gorgona è stata il motore della rinascita del Teatro delle Arti di Lastra a Signa. Dal 2010, sotto la sua direzione quindicennale, quello che era un presidio locale è diventato un'eccellenza metropolitana, ufficialmente riconosciuta dalla Regione Toscana come "residenza artistica". Per un critico, questo passaggio è cruciale: Pedullà ha trasformato un teatro di ospitalità — un luogo che si limita a "comprare" spettacoli — in un teatro di produzione e pensiero. Grazie anche alla storica collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, ha inserito Lastra a Signa nel grande circuito della distribuzione regionale, senza mai perdere il contatto con il territorio.

La cifra stilistica di Pedullà risiede in un rigore filologico che non diventava mai accademismo sterile. Fin dal 1980, anno della fondazione di Mascarà Teatro (poi evolutosi con naturalezza nel Teatro Popolare d’Arte), il suo percorso è stato quello di un intellettuale organico alla scena. Pedullà studiava il testo con la precisione dello studioso per poi tradirlo e rigenerarlo con la passione del regista, convinto che il "Teatro Popolare" non dovesse essere una forma semplificata di arte, ma l'arte più alta resa accessibile a tutti.

L'Assessora regionale alla cultura Cristina Manetti ha sintetizzato con precisione questa rara poliedricità: "Con Gianfranco Pedullà scompare una figura che ha saputo coniugare il rigore dello studioso, la passione del regista e la responsabilità civile dell’uomo di cultura. Il suo lavoro resterà nel patrimonio teatrale della Toscana e soprattutto nelle esperienze, nelle persone e nelle comunità che ha incontrato."

L'attitudine di Pedullà alla diffusione della cultura ha radici lontane, quasi profetiche. Eugenio Giani ha ricordato come, già adolescente al liceo di Scandicci, Gianfranco riuscisse a portare gruppi come i Whisky Trail tra i banchi di scuola. Quell'aneddoto non è solo un ricordo di gioventù, ma l'embrione della sua intera filosofia: l'idea che la cultura debba "intercettare" le persone nel loro quotidiano, rompendo le barriere dei luoghi deputati. Per Pedullà, la diffusione capillare del teatro non era una strategia di marketing, ma un dovere civile. Il teatro doveva essere ovunque: nelle scuole, nelle piazze, nelle carceri, ovunque ci fosse un'umanità da risvegliare attraverso il potere del racconto collettivo.

Il sipario non cala sul lavoro di Gianfranco Pedullà. La sua eredità sopravvive nei molti artisti che ha formato, nelle istituzioni che ha reso solide e, soprattutto, in quella visione del teatro come infrastruttura sociale indispensabile per la democrazia. Egli ci ha insegnato che il palcoscenico è lo specchio in cui una comunità riconosce se stessa, i propri limiti e le proprie potenzialità di riscatto.