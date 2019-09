Lepei VS Zbrozhek a Viareggio il 5 Ottobre

L’allievo del Maestro Mazzoni cerca la forma migliore in vista del titolo UE. La serata prevede match dilettantistici e professionistici

A Viareggio il 5 ottobre prossimo si prospetta una serata scoppiettante per la SAF ASD e la Boxing Team di San Giuliano Terme con una serie di incontri, 5 gli incontri dilettanti e 3 quelli dei professionisti, con la presenza di un ospite particolare, Clemente Russo, famoso atleta molto conosciuto per le medaglie dilettantistiche ottenute e per diverse apparizioni in programmi televisivi.

La serata inizierà alle 19.30 con 5 incontri dilettantistici molto avvincenti: il match femminile che vede Ersiola Ganaj (SAF) del maestro Mostarda sfidare Veronica Pretolani di Prato, il forte peso Welter Drilon Thaci (SAF) contro il Piemontese Barbaglia, il debuttante locale Steven Barbieri - 64 kg - della Boxe Stiava del tecnico Guidi vs il Lucchese Andrea Bardazzi , Manuele Bracaloni Elite della SAF vede sfidare il forte pratese Meschini. Ultimo incontro per quanto riguarda i puri il fiorentino Daniele Cataldi incrocerà i guantoni contro il levigato Lavia di Poggio a Caiano.

Incontri dilettantistici di buon livello che fanno da apripista a tre entusiasmanti incontri di professionisti: salirà sul quadrato l’attuale Campione Italiano Supermedi Dragan Lepei, in avvicinamento al titolo UE Europeo contro l'ukraino Valentyn Zbrozhek sui 6 round categoria Supermedi, un incontro che deve far vedere buoni progressi per proiettarsi nella preparazione per affrontare il forte e detentore del titolo UE il tedesco Zeuge.

Il secondo incontro professionisti vedrà (6 Round Pesi Piuma) il Viareggino Fabio Piazza categoria pesi massimi combattere contro un altro ukraino, Vadym Kostiuchok, molto giovane e, almeno dalle interviste rilasciate, è fortemente determinato a portare a casa una vittoria, ma Fabio Piazza, sicuramente forte del sostegno della sua città, si dichiara pronto a dar battaglia Infatti il pugile Viareggino è al suo rientro dopo un anno di assenza dal ring e promette un

incontro avvincente, dunque il match ufficiale valevole per i quarti di finale del Trofeo delle Cinture FPI (WBC).

Il terzo incontro, Joel Santos di Lucca per la SAF - Sempre Avanti Firenze - allenato da Mostarda che affronterà l'imbattuto Campano Antonio Mennillo, il pronostico vede 1x2 il match sulla carta risulta molto avvincente.

Ingresso Gratuito rallegrato da un momento party post evento offerto dalla SAF Sempre Avanti Firenze

Viareggio Via delle Darsene 25

Comunicato stampa