Leonardo Pieraccioni pronto per il nuovo film: casting a Prato

L'evento è organizzato da "Comici Toscani"

Dopo la stesura della sceneggiatura vissuta praticamente in diretta sui Social Network, molto frequentati dal regista ed attore toscano, sembra essere imminente il Ciak in Toscana.



Sopralluoghi fatti nel Mugello, ma manca il completamento del cast e così Comici Toscani, organizza a Prato il casting per il nuovo film di Leonardo Pieraccioni.



Appuntamento alla Officina Giovani in piazza dei Macelli 4 a Prato nei giorni di venerdì 1 giugno dalle 14.30 alle 19.30 e sabato 2 giugno dalle 10.00 alle 18.00

I candidati dovranno presentarsi muniti di: documento d'identità, tessera sanitaria o codice fiscale e cedolino iban della propria banca

info: salis@scena1.it



Un VIDEO di presentazione pubblicato su Facebook.