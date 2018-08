Leonardo Capezzi in azzurro

Formula contrattuale: a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore degli azzurri e contro opzione per la Sampdoria.

L´Empoli FC lieta di annunciare di aver raggiunto l´accordo con l´U.C. Sampdoria per l´acquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Capezzi a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore degli azzurri e contro opzione per i blucerchiati.Leonardo Capezzi è nato a Figline Valdarno il 29 marzo 1995. Cresce prima nel settore giovanile della Fiorentina, fino all´esordio in prima squadra il 7 novembre 2013 in occasione della gara di Europa League con i romeni del Pandurii. Nell´estate del 2014 passa in prestito al Varese, in Serie B, chiudendo la stagione, con 37 presenze e 2 reti. La stagione successiva va al Crotone, sempre in B, contribuendo in maniera significativa alla promozione in A dei calabresi, giocando 32 gare e segnando 2 reti. L´estate successiva il suo cartellino viene acquistato dalla Sampdoria, che decide di lasciarlo in prestito sempre al Crotone, dove, in A, gioca 25 partite. La scorsa estate torna alla Sampdoria e resta in blucerchiato tutta la stagione. Ha inoltre giocato nelle varie nazionali giovanili azzurre, arrivando fino a vestire la maglia dell´Under 21 (3 presenze, l´esordio il 2 giugno 2016, nella partita amichevole con la Francia).







Fonte: Empoli Fc