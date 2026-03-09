L’effetto della guerra sull’economia regionale e fiorentina

Nelle ultime ore, il prezzo del greggio ha superato la soglia psicologica dei 100 dollari al barile, mentre la tensione nello Stretto di Hormuz – arteria vitale attraverso cui transita circa un quinto della produzione petrolifera mondiale – ha raggiunto livelli critici. Quella che potrebbe apparire come una crisi geograficamente remota si traduce, in realtà, in un'immediata onda d’urto per il sistema economico toscano. L’impennata dei costi energetici e l'instabilità delle rotte logistiche non sono variabili astratte: rappresentano una minaccia concreta che incide sulla struttura dei costi delle imprese e sul potere d'acquisto delle famiglie, alimentando una spinta inflattiva difficile da arginare in una congiuntura già complessa.

La Toscana vive oggi un paradosso strutturale: la sua elevata propensione all’export, storicamente motore della crescita regionale, si sta trasformando in un elemento di vulnerabilità sistemica. L'integrazione nelle catene del valore globali espone il territorio in modo sproporzionato rispetto alla media nazionale:

Sono oltre 20.000 le imprese esportatrici che si trovano oggi a fronteggiare la volatilità dei mercati internazionali e il rincaro dei trasporti. Il nodo mediorientale: L'area metropolitana di Firenze appare particolarmente esposta. Il valore dell'export legato alla direttrice mediorientale (con focus su Turchia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar) è quantificato in circa 1,6 miliardi di euro, una cifra che rischia di essere pesantemente compromessa da un allargamento del conflitto.

Essere una regione aperta al mondo è un segno distintivo di eccellenza e competitività, ma in un’epoca di frammentazione geopolitica questa stessa apertura agisce come un moltiplicatore di rischio, rendendo il territorio dipendente da equilibri diplomatici e logistici fragili.

In questo contesto di rincari energetici, il settore primario toscano segnala dinamiche preoccupanti che sembrano svincolate dalle logiche di mercato. Coldiretti ha sollevato un allarme su quello che definisce un aumento "anomalo e sproporzionato" del gasolio agricolo agevolato. Mentre il diesel per autotrazione ha registrato incrementi contenuti tra i 18 e i 19 centesimi al litro, il carburante per l'agricoltura ha subito un'impennata di 40-45 centesimi, passando in una settimana da 0,85€ a punte di 1,25€ al litro.

Sebbene i picchi massimi siano stati rilevati inizialmente in Sicilia e Puglia, il trend rappresenta una minaccia sistemica per l'intera agricoltura nazionale, inclusa quella toscana, dove il gasolio è un fattore produttivo non sostituibile.L'organizzazione ha risposto con un esposto formale alla Procura della Repubblica e alla Guardia di Finanza: "Chiediamo di fare piena luce sulle possibili manovre speculative sul prezzo del gasolio agricolo, con la richiesta di accertare eventuali responsabilità e procedere nei confronti dei responsabili per il reato di manovre speculative su merci previsto dall’articolo 501-bis del codice penale."

L'impatto dello shock energetico colpisce in modo asimmetrico i pilastri della regione, con una pressione particolare su due comparti strategici:

Si stima che le imprese toscane dovranno farsi carico di costi aggiuntivi per circa . Il settore più colpito è il distretto cartario, comparto tipicamente "energivoro" dove l'incidenza dell'energia sul processo produttivo è tale da mettere a rischio la tenuta dei margini e la competitività sui mercati esteri. Il turismo e le incognite del 2025: IRPET avverte che i flussi verso le città d'arte potrebbero subire una contrazione. Ad essere maggiormente a rischio sono i visitatori extra-europei (in particolare da USA e Cina); si tratta di segmenti ad alta capacità di spesa, ma estremamente sensibili sia all'incertezza geopolitica sia all'inevitabile aumento delle tariffe aeree causato dai supplementi carburante (fuel surcharges).

La traduzione macroeconomica di questi dati per il cittadino comune ha un nome preciso: stagflazione. Si tratta dello scenario peggiore per un'economia regionale: una combinazione di stagnazione (crescita frenata dal calo della domanda e dell'export) e alta inflazione (alimentata dallo shock d'offerta energetico).L'aumento del greggio si ripercuote a cascata sulle bollette domestiche, sui costi della logistica urbana e sui prezzi dei servizi pubblici locali. Per le famiglie fiorentine e toscane, questo significa una contrazione del reddito disponibile e una potenziale erosione dei consumi quotidiani. Se il conflitto dovesse protrarsi, il rischio di una ricaduta sull'occupazione diventerebbe concreto, minando la tenuta sociale dei centri urbani.