Teatro della Toscana: Firenze approva le modifiche allo Statuto

E’ stata approvata dal consiglio comunale la delibera dell’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini con l'adeguamento alle nuove normative dello Statuto della Fondazione Teatro della Toscana che si è reso necessario per allineare l’assetto dell'ente ai nuovi criteri ministeriali stabiliti dal D.M. 23 dicembre 2024 per il triennio 2025-2027. Il Teatro della Toscana comprende il Teatro della Pergola, Teatro Era, Nuovo Rifredi Scena Aperta

La modifica statutaria recepisce l’attuale inquadramento della Fondazione come “Teatro della Città di rilevante interesse culturale” (TRIC). Tuttavia, il nuovo testo è stato redatto con una visione lungimirante: la struttura organizzativa rimane infatti predisposta per un rapido ritorno allo status di Teatro Nazionale, obiettivo per il quale è già pendente un ricorso presso il TAR Lazio contro l'attuale valutazione ministeriale."Abbiamo lavorato per garantire alla Fondazione piena operatività e conformità alle leggi vigenti, senza però rinunciare alla nostra ambizione naturale," ha dichiarato l’assessore Giovanni Bettarini.Tra le principali novità introdotte:• Revisione delle figure del Direttore Generale e del Direttore Artistico.• Prevista statutariamente la figura del "Direttore Artistico Junior", specifica per i Teatri Nazionali, pronta a essere attivata in caso di riacquisizione dello status.• Procedure più snelle per la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi.• Adeguamento della durata del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori ai nuovi parametri normativi.Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile per permettere alla Fondazione di proseguire senza interruzioni la propria attività culturale e il monitoraggio delle aree sensibili della produzione artistica regionale.