Lecce vs Empoli 2- 2 Pareggio del Lecce in rimonta, Che beffa per l'Empoli

La gara Lecce vs Empoli è stata una gara di gol e spettacolo, una gara che ha visto il Lecce rimontare il doppio svantaggio negli ultimo 15 minuti di gioco con le reti di Mancosu e Pablo Rodeiguez, quest’ultima a tempo scaduto.

Nel primo tempo gioca decisamente meglio l'Empoli. Al 33’ .sugli sviluppi di un corner, arriva il gol di Hass che , sbucando sul primo palo, anticipa Nokolov tanto da sorprendere Gabriel e portare in vantaggio l’Empoli. Il primo tempo si chiude con il risultato di Lecce 0 Empoli 1.

In avvio di ripresa l’Empoli riparte allo stesso ritmo del primo tempo, anzi dopo appena 2 minuti Bajrami scappa sulla destra riuscendo a servire un assist per La Mantia che insacca a rete senza esultare, visto che si tratta del gol dell’ex. A Bajrami capita l’occasione per chiudere la partita ma Gabriel gli nega la soddisfazione con una doppia grande parata. Il Lecce, dopo questa ennesima prova di supremazia di gioco dell’Empoli, sembra svegliarsi come da un torpore profondo ed al 78’ torna in partita con Mancosu che di sinistro fulmina all’angolino Brignoli. Il Lecce sembra avere cambiato pelle tanto che al 90’ Rodriguez (smarcato da Mancosu) con un destro sotto la traversa sorprende Brignoli non lasciandogli scampo. L’Empoli ormai non ha più tempo per rimontare guadagnando un solo punto. Fuga rimandata….. Fuga, per il momento rimandata…..ad altra data.

LECCE(4- 3-2-1): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Pisacane, Zuta (32′ st Gallo sv); Majer (8′ st Rodriguez), Tachtsidis (22′ st Hjulmand), Nikolov (8′ st Bjorkengren); Henderson (8’st Listkowski), Mancosu; Stepinski.

In panchina: Bleve, Vigorito, Meccariello, Paganini, Monterisi, Dubickas, Maselli.

Allenatore: Corini 6.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Casale, Nikolaou, Parisi (13′ st Terzic); Ricci, Stulac, Haas (26′ st Zurkowski); Bajrami (26′ st Moreo), La Mantia (44′ st Matos), Mancuso (44′ st Crociata). In panchina: Furlan, Olivieri, Sabelli, Damiani, Pirrello, Viti, Cambiaso.

Allenatore: Dionisi 6.

Arbitro: Pasqua 6.