Le Vibrazioni al Campi Beer Festival 2018

Fotogallery di Alessandro Rella - PhotoPress.it

Nella cornice del parco di Villa Montalvo uno tra i concerti più attesi di questa edizione.

Quindici anni dal loro esordio, lo scorso anno festeggiarono la Reunion alla formazione originale e ieri sera al Campi Beer Festival 2018 hanno conquistato tutto il pubblico presente.

Vere Vibrazioni sono state provate durante tutto il concerto, da “Così sbagliato”, brano presentato al Festival di Sanremo 2018, a “Dedicato a te”, loro canzone più celebre, una serata di emozione intensa per tutti i fan delle Vibrazioni e non solo.

"Cosi Sbagliato Summer Tour" si preannuncia un tour ricchissimo di emozioni sia per il pubblico che per Francesco Sarcina & Co.

Uno spettacolo attesissimo da tutti e lo hanno dimostrato le presenze sia sotto la struttura dedicata al concerto che in tutta l'area della festa.