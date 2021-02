“Le parole di Internet”: la presentazione del libro di Nicola Novelli ai Rotary club fiorentini

Le Parole di Internet, conviviale dell'11 Febbraio 2021

Su Youtube la video-sintesi della serata tematica interclub, organizzata dal Firenze Lorenzo il Magnifico

La trasformazione digitale è al centro dell'attenzione dei Rotary Club fiorentini. Nei giorni scorsi è stata il tema di un interclub a cui hanno partecipato i soci del Firenze Lorenzo il Magnifico, del Bisenzio Le Signe e del Rotaract Firenze Bisenzio.

Si è svolto infatti l'11 febbraio un incontro su piattaforma digitale, relatore Nicola Novelli, direttore del quotidiano on line Nove da Firenze e tesoriere della Fondazione Ordine dei giornalisti della Toscana, che ha presentato il suo libro “Le parole di Internet“, uscito per i “Quaderni della Formazione” promossi dalla Fondazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, e pubblicato da Pacini Editore nella Collana della formazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana. La relazione ha riscosso successo e tante le domande poste al relatore. Alla serata ha partecipato il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, Carlo Bartoli.

Il libro “Le parole di Internet” ripercorre l’evoluzione del Web dai primordi ai giorni nostri, focalizzando l’attenzione sull’utilizzo del linguaggio quale fondamento stesso della rete. Il volume analizza i meccanismi con cui Internet ha reso le parole l’essenza del mercato. Attraverso le parole on line si distribuiscono concetti, idee, ma anche prodotti e servizi. L’offerta pubblicitaria è sempre a caccia dei termini di ricerca e dei contenuti digitali consultati dagli utenti per profilare questi ultimi e proporre loro offerte commerciali personalizzate. Un percorso in quattro capitoli, che prova a immaginare quello che accadrà alla parola nei prossimi decenni, alla luce delle rivoluzioni tecnologiche in atto.

Paola Del Mastio