​Asmana Wellness World: le novità del centro benessere

Le Cerimonie in giardino prevedono l’utilizzo di creme o peeling viso e la distribuzione di rinfrescanti snack come frutta o acqua detox

Asmana Wellness World, la day spa più grande d’Italia che vanta premi internazionali per i suoi rituali del benessere, gli esclusivi massaggi ed suoi unici trattamenti, ha riaperto le porte del suo paradiso, in totale sicurezza per i suoi ospiti. Sono state attuate misure straordinarie di igienizzazione di tutte le superfici, ripetute durante tutto l’arco della giornata.

Viene inoltre in gran parte utilizzata l’areazione naturale grazie alle ampie vetrate che abbracciano gli interni di Asmana e per il cliente l’utilizzo della mascherina è obbligatorio solo per gli spostamenti nelle aree comuni interne alla struttura.

Anche in questo periodo Asmana, offre un’ampia programmazione di Cerimonie rilassanti e meditative svolte mantenendo le dovute distanze così che per gli ospiti sia possibile togliere la mascherina durante il loro svolgimento.

Inoltre sono state elaborate nuove Cerimonie in giardino che prevedono l’utilizzo di creme o peeling viso e la distribuzione di rinfrescanti snack come frutta o acqua detox. Al suono di strumenti esotici come l’ocean drum o il gong gli ospiti potranno immergersi in un’esperienza di connessione con la natura che li circonda.