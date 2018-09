​Le Gallerie degli Uffizi, primo museo in Italia per Tripadvisor

Firenze prima per numero di musei premiati

TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione di viaggi, ha annunciato oggi i vincitori dei premi Travelers’ Choice™ Musei 2018. I vincitori sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha preso in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni per i musei di tutto il mondo, raccolte in un periodo di 12 mesi.

TripAdvisor ha inoltre selezionato i tour e pass più apprezzati prenotabili sul sito per ciascun museo della Top 10 italiana.

“Con la stagione estiva che sta volgendo al termine aumentano le occasioni da dedicare a visite artistiche e culturali” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “Come dimostrano i dati di crescita anno su anno dell’acquisto di biglietti per i musei su TripAdvisor, sono sempre più gli italiani che scelgono di visitare i musei in tutto il mondo registrando una forte crescita (+199%), maggiore sia di quella mondiale (+40%) che di quella europea (+71%)”.

Gli Uffizi tornano primi in Italia, Firenze la città più premiata

Torna a conquistare la prima posizione della classifica nazionale la Galleria degli Uffizi scalzando dalla prima posizione il Museo Egizio di Torino (2°), che aveva conquistato la medaglia d’oro nel 2017.

Firenze, oltre al primato per il museo Italiano più apprezzato dai viaggiatori di tutto il mondo, vanta anche il maggior numero di riconoscimenti ricevuti nella Top 10 del Bel Paese con la Galleria dell’Accademia (4°) e il Museo dell’Opera del Duomo (9°) che si aggiungono agli Uffizi per un totale di tre musei premiati.

Doppietta invece per Torino e Roma, che si aggiudicano due posizioni a testa nella classifica nazionale rispettivamente con il Museo Egizio di Torino (2°) e il Museo Nazionale del Cinema (7°) e con la Galleria Borghese (5°) e Castel Sant’Angelo (6°). Completano la classifica i Musei Vaticani (3°), il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (8°) e la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia (10°).

Musée d’Orsay a Parigi primo in Europa e nel mondo

Oltre a riconfermare la prima posizione nella classifica del vecchio continente, il Musée d’Orsay conquista quest’anno anche la medaglia d’oro nella Top 10 mondiale.

Sul podio europeo si classificano sul secondo gradino il British Museum di Londra, seguito in terza posizione dal Museo del Prado a Madrid mentre la Galleria degli Uffizi si aggiudica l’ottavo posto.

A livello globale il Musée d’Orsay è accompagnato dal Memoriale per l’11 settembre (2°) e dal Metropolitan Museum of Art (3°) entrambi a New York.

TRAVELERS’ CHOICE MUSEI 2018

TOP 10 MUSEI

ITALIA

1. Galleria degli Uffizi, Firenze

2. Museo Egizio di Torino, Torino

3. Musei Vaticani, Città del Vaticano

4. Galleria dell'Accademia,Firenze

5. Galleria Borghese, Roma

6. Castel Sant'Angelo, Roma

7. Museo Nazionale del Cinema, Torino

8. Museo Archeologico Nazionale, Napoli

9. Museo dell’opera del Duomo, Firenze

10. Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

