Riva degli Etruschi cerca 100 profili in Toscana

Riva degli Etruschi, una delle più storiche ed importanti strutture ricettive della Costa Etrusca, lancia i recruitment days per la nuova stagione estiva che si aprirà a maggio.

Il resort cerca 100 profili del territorio toscano. “Si tratta di una grande opportunità per i nostri giovani, che avranno la possibilità di rimanere nella loro regione e lavorare per una struttura storica ed importante come Riva degli Etruschi”, spiega l’HR Director Luciano La Ganga. “La valorizzazione delle eccellenze del territorio è il filo conduttore di ogni nostra attività ed iniziativa.Per questo vogliamo estendere questa filosofia anche all’ambito delle risorse umane”.

Situato a San Vincenzo (Livorno), Riva degli Etruschi è un resort sul mare composto da quasi 400 alloggi, cinque ristoranti, campi da tennis, paddle, un chilometro di litorale privato e un centro piscine all’interno di un parco di querce e lecci secolari. Come spiegano rispettivamente il responsabile Marketing del comparto F&B and Farms, Vieri Mantelli e la responsabile Marketing del settore ricettivo, Maria Casali “la scelta di puntare sulle eccellenze della regione segue il nostro concept che prevede la promozione delle eccellenze toscane. Non solo quindi attraverso la nostra produzione del vino e dell’olio che i nostri ospiti ritrovano sulla tavola e attraverso l’orto a km 0 che utilizziamo per rifornire i nostri ristoranti, ma anche attraverso la valorizzazione del capitale umano”.

Gli open days, organizzati in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Umana, si terranno il 25 e il 26 marzo presso Riva degli Etruschi, dalle ore 10.00 alle ore 16.00. Le figure ricercate sono front office, housekeeping, sala/bar, cucina, manutenzione, giardinaggio e assistenti spiaggia. Per partecipare, basterà registrarsi preventivamente presso https://www.rivadeglietruschi.it/it/recruiting/ oppure inviare una mail a hrriva@rivadeglietruschi.it con il vostro curriculum vitae.