Poste italiane, la neoassunta Elena Giardini si racconta

Poste italiane propone la storia di Elena Giardini, neoassunta all’ufficio postale di Certaldo, come specialista consulente finanziario.

La persona sta vivendo con entusiasmo l’inizio della sua carriera in poste italiane, come emerge dalle sue parole:

“Sono Elena Giardini assunta a inizio settembre ed assegnata all’Ufficio di Certaldo.

Sono laureata in Economia Aziendale, ho concluso il mio percorso di studi contemporaneamente all’attività lavorativa perché sentivo la necessità di crescere personalmente e professionalmente. Ho partecipato alle selezioni di giugno per la posizione di SCF. Non sapevo cosa aspettarmi, né se sarei riuscita a superare i vari step delle selezioni. È stato quasi un fulmine a ciel sereno la chiamata per l’assunzione, che ha alimentato la voglia di mettermi in gioco e di imparare un ruolo che sapevo sarebbe stato impegnativo da ricoprire, sia per competenze che per caparbietà. Sicuramente il contratto a tempo indeterminato per una grande azienda come quella di Poste, ha fatto sì che i miei sogni potessero in qualche modo concretizzarsi anche nella mente.

Durante la selezione ci è stato spiegato che saremmo stati seguiti e affiancati nei primi mesi, così è stato non solo nei primi mesi ma tuttora. Ho trovato un luogo di lavoro stimolante, con persone sempre disponibili ad insegnarti e a fugare i vari dubbi anche i più banali, proprio come accade in una vera famiglia. Mi aspetto da questo lavoro tante opportunità e possibilità, sicuramente un continuo crescere ed imparare” – conclude Elena Giardini .