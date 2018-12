​Lavoro, concorsi: la Città Metropolitana di Firenze cerca 4 ingegneri

QUATTRO INGEGNERI PER LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Tutte le informazioni e le indicazioni per la consultazione e la modulistica

La Città Metropolitana di Firenze ha promosso alcuni bandi di formazione lavoro per individuare e assumere quattro ingegneri in quattro diverse specializzazioni. Termine di scadenza: il 6 dicembre 2018.

Ecco i concorsi aperti:



-selezione pubblica di candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per un posto a tempo pieno e determinato in categoria D1 con funzioni di Ingegnere gestionale presso la Direzione Risorse Umane e Organizzazione;



-selezione pubblica di candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per uno posto a tempo pieno e determinato in categoria D1 con funzioni di Ingegnere dei trasporti presso la Direzione Patrimonio e Tpl;



- selezione pubblica di candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per uno posto a tempo pieno e determinato in categoria D1 con funzioni di Ingegnere impiantista presso la Direzione Edilizia;



- selezione pubblica di candidati per la stiuplazione di un contratto di formazione e lavoro per un posto a tempo pieno e determinato in categoria D1 con funzioni di Ingegnere informatico presso la Direzione Servizi Finanziari e Servizi Informativi (con riserva a favore dei Volontari delle Forze Armate).



La scadenza per le domande è fissata al 6 dicembre 2018. Bandi e moduli sono consultabili e scaricabili sulla pagina web http://www.cittametropolitana.fi.it/concorsi/