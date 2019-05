Lavoro, in Toscana cercasi 3150 volontari nel Servizio civile

La Regione ha indetto un bando, domande da presentare entro il 7 giugno. Assegno di 433,80 euro, durata prevista 12 mesi

La Regione Toscana ha indetto un bando per la selezione di 3150 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile regionale. I progetti finanziati del Comune di Firenze sono 9 per un totale di 46 volontari. Il termine per la presentazione delle domande è il 7 giugno alle 14.

In dettaglio i progetti finanziati:

Socializzazione nelle strutture per anziani (2 volontari): è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale;

Tutela Minori (4 volontari): è richiesto il possesso della laurea in Scienze dell’educazione, servizio sociale, psicologia;

Bambini al primo posto! (9 volontari): é richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale;

Sostegno alla genitorialità e affiancamento dei beneficiari del Reddito di inclusione (REI) 2019 (4 volontari): è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale;

Attavante in servizio 2019 (6 volontari): è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale (Attavante è centro ricreativo diurno per detenuti che beneficiano delle misure alternative e per ex detenuti ed internati).

Orizzonti: un sistema di orientamento e informazione per cittadini di paesi terzi, comunitari e operatori istituzionali (2 volontari): è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale;

Prospettive (5 volontari): è richiesto il possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore di durata quinquennale (per il dettaglio vedi scheda progetto);

Supporto alla domiciliarità in favore di anziani fragili e non autosufficienti e persone con disabilità 2019 (10 volontari): è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale;

Supporto alle attività di riqualificazione del cimitero monumentale delle Porte Sante (4 volontari): è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale. Costituisce titolo preferenziale il possesso di laurea in discipline umanistiche o artistiche e la conoscenza della lingua inglese.

L'assegno previsto è di 433,80 euro al mese. Per informazioni dettagliate e documentazione cliccare su http://www.regione.toscana.it/-/servizio-civile-regionale-avviso-per-la-selezione-di-3-150-giovani