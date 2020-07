Lavoro, 120 nuove opportunità (e 500 euro al mese) a Firenze

Per disoccupati, stagionali e lavoratori intermittenti

Firenze, 13 luglio 2020 – C'è tempo fino al 22 luglio per candidarsi ad accedere a tirocini, work experience e percorsi di inserimento lavorativo attivati da Polis 2.0, progetto triennale (2017-2020) di inclusione sociale e lavorativa del Comune di Firenze, gestito da Co&So e dal consorzio Metropoli. A seguito dell'emergenza Coronavirus, Polis 2.0 è entrato a far parte del programma Rinasce Firenze, istituito dall'amministrazione fiorentina, all'interno del quale è prevista anche un'azione specifica a sostegno di chi ha perso il lavoro a causa delle conseguenze economiche scaturite dalla pandemia.

Ampio il ventaglio dei soggetti interessati. Potranno infatti fare domanda i residenti nel Comune di Firenze che siano in stato di disoccupazione in data successiva al 31 gennaio 2020 a causa dell'emergenza Covid-19, i lavoratori intermittenti o a chiamata con nessuna attività a partire dall'8 marzo 2020 e, infine, i lavoratori stagionali con contratto per i quali è venuta meno la ripresa dell'attività.

«Abbiamo pensato soprattutto a quei settori particolarmente penalizzati dalla pandemia, come quello turistico-alberghiero, ma anche i cinema e i teatri. Per loro, ma non solo, questa importante azione, messa in campo dal Comune di Firenze, darà la possibilità di fronteggiare le ricadute sociali ed economiche del Coronavirus e di conseguenza prevenire lo scivolamento di fasce di popolazione verso condizioni ancora più difficili» specifica Federico Grassi che, per conto di Co&So, si occupa del coordinamento e del monitoraggio del progetto. «Sono orgoglioso che Polis 2.0 lotto A possa contribuire a questo piano di rinascita. Cercheremo di valorizzare la resilienza trasformativa dei cittadini e delle imprese fiorentine, promuovendo processi di cambiamento significativi e capaci di generare benessere individuale e collettivo. L'inserimento in azienda sarà così un'opportunità sia per i beneficiari dell'avviso che per le organizzazioni coinvolte».

In questi giorni, Polis 2.0 sta selezionando le aziende che accoglieranno i lavoratori. I tirocini avranno una durata che andrà dai due ai sei mesi, e per ogni partecipante verrà erogato da Polis 2.0 un contributo mensile di 500 euro.

I lavoratori possono candidarsi on line al seguente link https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/percorsi-di-accompagnamento-socio-lavorativi

Le aziende interessate a ospitare un tirocinante possono scrivere a segreterialottoa@polisfirenze.org, specificando nell'oggetto “Disponibilità tirocini Rinasce Firenze”