Lavori urgenti Publiacqua: senso unico alternato in viale Michelangelo e chiusura Borgo San Jacopo

Perdite dall'acquedotto e dalla fognatura

Un senso unico alternato in viale Michelangelo all’altezza degli Assi Giglio Rosso e la chiusura di Borgo San Jacopo. Sono i provvedimenti che scatteranno rispettivamente domenica pomeriggio e lunedì per lavori urgenti di Publiacqua.

Nel caso di viale Michelangelo si tratta di una perdita dell’acquedotto e dalle 15 di domenica, una volta conclusi i provvedimenti legati allo svolgimento della Firenze Marathon, sarà istituito un senso unico alternato che rimarrà in vigore per due/tre giorni. La durata dell’intervento sarà stabilita dagli addetti di Publiacqua non appena individuata con esattezza la problematica.



Per quanto riguarda Borgo San Jacopo, si tratta di una perdita dalla fognatura. La strada sarà chiusa da via Belfredelli a piazza dei Frescobaldi (con deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) e nell’occasione Publiacqua realizzerà anche alcuni allacci all’acquedotto già in programma. Di conseguenza sulla direttrice Borgo San Jacopo-via dei Guicciardini sarà revocata l’area pedonale nel tratto di Borgo San Jacopo fra via Belfredelli e via dei Barbadori con senso unico verso quest’ultima. Previsti il transito in deroga sulla direttrice lungarno Diaz-lungarno Acciauoli-Ponte Santa Trinita per gli autorizzati ztl settore B Oltrarno compresi nel perimetro via dei Bardi-via Guicciardini-via dello Sprone-Borgo San Jacopo).

Termine previsto sabato 1° dicembre.