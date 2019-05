Lavori stradali, ecco i cantieri della prossima settimana

Previste asfaltature notturne in via delle Bagnese e via della Scala. Via Luigiana, lunga chiusura (20 maggio-28 giugno) di un tratto per posa della rete gas

Palazzo Vecchio ha resi noti i principali lavori pubblici in programma la prossima settimana. Ecco l'elenco.

Piazzale Uffizi: per manutenzione facciata il 20 maggio dalle 7 alle 18 è previsto il restringimento di carreggiata.

Via dei Ginori: per lo smontaggio di un ponteggio è istituito il divieto di transito dalle 6 alle 17 il 20 maggio nel tratto da piazza San Lorenzo a Guelfa.

Via Genovesi: nel tratto da via Faentina al passaggio a livello, per un trasloco, è previsto il divieto di transito il 20 maggio.

Via delle Bagnese: lavori di asfaltatura in notturna nel tratto Grillaia-via di Greve, con divieto di transito dalle 21 alle 6 dal 20 al 22 maggio.

Via della Sala: divieto di transito nel tratto da via di Brozzi a via San Bonaventura per lavori di illuminazione pubblica, dal 20 al 22 maggio.

Via La Pira: lavori per allaccio fognatura, con restringimento di carreggiata e senso unico alternato con movieri e semaforo.

Via dei Velluti: per nuovo allaccio Publiacqua ci saranno dei lavori dal 20 maggio al 7 giugno, con divieto di transito nel tratto Toscanella-piazza Pitti.

Via Maffia: per lavori relativi a un nuovo allaccio Publiacqua ci sarà il divieto di transito dal 20 maggio all’8 giugno nel tratto Sant’Agostino a Santo Spirito.

Via di San Domenico: all’altezza del numero 93, è previsto un restringimento di carreggiata per lavori di riqualificazione dal 20 maggio al 9 giugno.

Viale dei Mille: restringimenti di carreggiata per lavori di riqualificazione semaforica all’incrocio con via Pacinotti, dal 20 maggio al 28 giugno.

Via Luigiana: sono previsti lavori di posa della rete gas con divieto di transito dal 20 maggio al 28 giugno nel tratto da via Vecchia di Pozzolatico al confine comunale.

Via Aldini: per lavori edili divieto di transito da via Meucci a Villa Il Ventaglio, dal 20 maggio al 19 settembre.

Piazza Edison: per lavori di riqualificazione dal 20 maggio al 30 settembre sono previsti restringimenti di carreggiata e spostamento della fermata Ataf.

Via del Clasio: un anno di lavori edili con restringimento di carreggiata all’angolo Bargeo, dal 20 maggio.

Via della Scala: lavori di asfaltatura notturna nel tratto della corsia preferenziale Rucellai-Rosselli, dalle 21 alle 6 dal 21 al 23 maggio.

Via San Biagio a Petriolo: per lavori di allaccio fognatura, è previsto il divieto di transito dal 21 al 27 maggio nel tratto Piemonte-Camposanto.

Via delle Campora: per lavori di carico di materiale il 22 maggio sarà istituito il divieto di transito nel tratto Senese-Prati.

Piazza Mattei: restringimenti di carreggiata dal 22 maggio al primo giugno per allaccio Toscana Energia.

Via di Mantignano (tratto Ponticino-Musciana) e via Di Fagna (Cimitero Ugnano-Donicato): ci saranno lavori di diserbo dal 23 maggio all’8 giugno con divieto di transito dalle 9 alle 17.

Vie Angiolino Dei Corbizi, Fratelli Zeno, Leopoldo Traversi, Giovan Battista Ramusio, Andrea Corsali, Filippo Buonaccorsi, Felice Brancacci, San Francesco Saverio, Antonio Santucci: lavori di asfaltatura dal 23 maggio al 23 giugno, con divieti di transito per fasi.

Via Orsini: per un trasloco sarà chiusa la corsia preferenziale il 24 maggio.