Lavori a Firenze nella settimana tra il 5 e il 10 febbraio

Nuovo asfalto in via del Ronco Lungo, lavori alla rete idrica in via Cave di Monteripaldi e la riqualificazione di via Mariti. Ma anche la manutenzione di antenne della telefonia in via Ghibellina e il ripristino di un muro in via delle Campora. Sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Ecco l’elenco.

Piazza Vittorio Veneto: domani domenica 4 febbraio in orario 9-19 sarà effettuato un intervento edile con piattaforma aerea. Il tratto da Corso Italia a via Solferino sarà chiuso, mentre il tratto Corso Italia-lungarno Vespucci diventerà a senso unico verso quest’ultimo. Cambio di senso anche in via Magenta che nella corsia lato numeri civici pari diventa da Corso Italia verso via Solferino.

Via del Ronco Lungo: inizieranno lunedì 5 febbraio i lavori di asfaltatura. Fino al 9 febbraio sarà interrotta la circolazione da piazza Don Gnocchi a via del Ronco Lungo (ex viuzzo del Roncolino) nella corsia in direzione di via San Giusto (Scandicci) e nella diramazione interna dall’intersezione tra piazza Don Gnocchi al confine comunale fino all’intersezione Stradone dell’Ospedale. Itinerario alternativo: rotatoria Don Carlo Gnocchi-Stradone dell’Ospedale-via del Ronco Lungo.

Via delle Cave di Monteripaldi: da lunedì 5 febbraio sono in programma i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria. L’intervento è articolato in fasi successive che prevedono restringimenti di carreggiata all’interno della rotatoria. Termine previsto 28 febbraio.

Via Mariti: prosegue la riqualificazione nell’ambito dell’intervento privato nell’area ex Panificio Militare. Da lunedì 5 febbraio sarà chiuso il collegamento tra le due corsie all’altezza del numero civico 29. Inoltre seguiranno provvedimenti diversi in base all’avanzamento dei lavori, articolati in macrofasi. Si inizia con restringimenti di carreggiata dal numero civico 33 e via Giovanni da Empoli; poi sarà la volta del restringimento nei tratti numero civico 18-via Giovanni da Empoli e via del Ponte di Mezzo-il numero civico 31.

Successivamente il cantiere interesserà i tratti tra i numeri civici 33 e 27R e fronte numero civico 31 sempre con restringimenti di carreggiata. Ultima fase sarà istituito un restringimento di carreggiata da via del Ponte di Mezzo e il numero civico 31. Itinerari alternativi: chi viene da via Ponte di Mezzo (in direzione Novoli) per tornare a via Ponte di Mezzo dovrà percorrere via Mariti, fare l’inversione alla rotatoria all’altezza del numero civico 5 e poi rientrare su via Mariti. I mezzi provenienti da via Mariti (in direzione di via Ponte di Mezzo) che devono ritornare in viale Redi-via di Novoli utilizzeranno l’itinerario: via Mariti-via della Valle-via dell’Arcovata-via Circondaria-viale Corsica-via del Ponte di Mezzo-via Mariti.

Via delle Campora: inizieranno lunedì 5 febbraio i lavori di ripristino di un muro con chiusura della strada da via Poccetti a via delle Bagnese. Il provvedimento sarà in vigore fino al 17 marzo.

Via della Piazzuola: per la posa di un pozzetto di manovra dei sottoservizi da lunedì 5 a giovedì 8 febbraio sarà in vigore un divieto di transito nel tratto via di Barbacane-via di Camerata.

Via Palazzuolo: ancora un intervento edile in programma lunedì 5 febbraio. Dalle 9 alle 14 prevista la chiusura del tratto da piazza degli Ottaviani a via del Porcellana. Chiusa anche piazza San Paolino (da via Palazzuolo a via San Paolino). Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza degli Ottaviani e diretti in via Palazzuolo: via dei Fossi-Borgo Ognissanti-via del Porcellana.

Via della Stufa: anche in questo caso si tratta di un intervento edile. Da lunedì 5 a giovedì 8 febbraio la strada sarà chiusa tra piazza di San Lorenzo e via Taddea.

Via San Cristofano: ancora lavori edili in programma lunedì 5 febbraio. Dalle 9.30 alle 15.30 sarà in vigore un divieto di transito tra via Ghibellina e largo Bargellini.

Costa San Giorgio: dalle 14 di lunedì 5 alle 12 di mercoledì 7 febbraio è in programma un trasloco con chiusura del tratto tra Costa dei Magnoli e piazza dei Rossi. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in via Stracciatella-vicolo del Canneto: Costa San Giorgio-Costa Scarpuccia-via dei Bardi-piazza dei Mozzi-lungarno Torrigiani-via dei Bardi-via dei Barbadori-via dei Ramaglianti-via dello Sprone (con cambio di senso del tratto via dei Ramaglianti-via dei Guicciardini in direzione di via dei Guicciardini)-via dei Guicciardini-piazza Santa Felicita-piazza dei Rossi.

Borgo San Frediano: per effettuare il sollevamento di materiali con autogrù dalle 21 di lunedì 5 alle 6 di martedì 6 febbraio sarà interrotta la circolazione tra piazza del Carmine e via dei Serragli. La direttrice piazza del Carmine (tra Borgo Stella e via Santa Monaca)-via Santa Monaca diventerà a senso unico verso via dei Serragli. In via Pisana dall’intersezione con viale Ariosto sarà istituito un divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali. Percorso alternativo per chi arriva da Borgo San Frediano diretto in via dei Serragli/via Sant’Agostino/via dei Serragli (tratto da piazza Nazario Sauro a via Santa Monaca): Borgo San Frediano-piazza del Carmine-via Santa Monaca-via Sant’Agostino-piazza Santa Felicita-via Maggio-lungarno Guicciardini.

Itinerario alternativo per i mezzi superiori ai 35 quintali e larghezza superiore a 1,80 metri provenienti da Borgo San Frediano e diretti in via dei Serragli: viale Ariosto-viale Pratolini-viale Petrarca-Porta Romana-viaR Romana-via Maggio-lungarno Guicciardini-piazza Nazario Sauro.

Via Ghibellina: sabato 10 e domenica 11 febbraio è in programma la manutenzione di un impianto telefonico con piattaforma aerea. Sarà istituito un divieto di transito da Borgo Allegri a via dei Macci. Per la viabilità alternativa previsti inversione di senso in Borgo Allegri (da via Ghibellina verso via San Giuseppe) e via dei Macci (da via dei Conciatori verso via Ghibellina).