Laura Pasini e Biagio Antonacci in concerto insieme

8 luglio allo stadio Franchi. Biglietti in vendita dalle ore 14 del 4 dicembre

L’avevano promesso a milioni di fan e ora sono pronti a scendere in campo: Laura Pausini e Biagio Antonacci saranno protagonisti insieme, nell’estate 2019, di un imperdibile tour nei principali stadi italiani, a Firenze l’8 luglio allo stadio Franchi.

Le due icone della musica pop emozioneranno il loro pubblico con duetti inediti, i loro grandi classici e le loro più recenti hit, senza ovviamente dimenticare il loro primo singolo insieme, Il coraggio di andare, attualmente in radio.

I biglietti in prevendita per il tour saranno disponibili dalle ore 14 di martedì 4 dicembre sul sito di TicketOne e dalle ore 11 del 6 dicembre nei punti vendita abituali (si potranno acquistare massimo 4 biglietti ad utente per ogni stadio).

Laura Pausini e Biagio Antonacci nel mondo della musica, non solo hanno trovato il successo, ma anche un’amicizia che dura da 25 anni.

La prima collaborazione tra le due star della musica italiana risale al 2000, quando Biagio Antonacci scrive per Laura Pausini il brano Tra te e il mare, contenuto nell’omonimo album della cantante. Nella tappa milanese, tenutasi il 2 dicembre 2001 al Mediolanum Forum, per la prima volta Laura Pausini duetta con Biagio Antonacci. Nel 2004 Biagio scrive per Laura il brano Vivimi contenuto nell’album Resta in ascolto, disco pubblicato anche nella versione spagnola Escucha. Con questa versione Laura Pausini nel novembre 2005 vince il Latin Grammy Award nella categoria Miglior Album Pop Femminile e, nel 2006, si aggiudica il Grammy Award nella categoria Miglior Album Pop latino dell’anno. Sempre nel 2006 Biagio Antonacci conquista due ASCAP Latin Music Awardcome autore di Viveme, versione spagnola di Vivimi (testo e musica di Biagio Antonacci adattato in lingua spagnola da Laura Pausini e Ignacio Ballesteros).

Questo è stato solo l’inizio di una grande amicizia e stima reciproca che li ha portati a collaborare varie volte negli anni - Biagio ha scritto per Laura anche Lato destro del cuore, È a lei che devo l’amore e Tornerò (con calma si vedrà), branicontenuti nell’album Simili del 2015 - e che ora li vede insieme, per la prima volta, in questo emozionante tour, anticipato da Il coraggio di andare di Laura Pausini in duetto con Biagio Antonacci. Il coraggio di andare, brano scritto da Tony Maiello (testo firmato a quattro mani con la stessa Pausini, musica di Maiello, Salvati, Palmosi, Rettani), già in radio e disponibile in digitale, sarà contenuto in Fatti sentire ancora, edizione speciale di Laura Pausini in uscita venerdì 7 dicembre.