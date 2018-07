Laura Lega, ecco il nuovo prefetto di Firenze

Per la prima volta giunge a Palazzo Medici Riccardi una signora prefetto

Laura Lega, nominata oggi prefetto di Firenze dal Consiglio dei Ministri. Nata a Roma, laureata in Giurisprudenza con lode all'Università degli Studi La Sapienza di Roma, Laura Lega entra nell’amministrazione dell’Interno nel 1989, dopo aver lavorato nel mondo finanziario privato.



Inizia la carriera alla Prefettura della capitale, per poi passare all’Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi del Ministero, dove per oltre dieci anni si occupa di attività legislativa e di consulenza e ha modo di seguire anche le riforme degli apparati pubblici, con particolare riguardo all’Ufficio Territoriale del Governo.

Dal 2001 al 2006 è vice capo di Gabinetto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al termine di questa esperienza rientra al Ministero dell'interno per svolgere numerose funzioni direttive. Nominata prefetto nel dicembre 2010, pochi mesi dopo diventa vice capo Dipartimento - Direttore Centrale per le risorse umane presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, ruolo che mantiene fino all’agosto 2015, quando diventa prefetto di Treviso, incarico svolto fino a oggi.

Molteplici le collaborazioni con altre amministrazioni in Italia ed all'estero, tra cui la Presidenza del Consiglio, la Funzione pubblica e l'Istituto Nazionale di Statistica. Autrice di diverse pubblicazioni scientifiche, ha svolto numerosi incarichi di docenza.