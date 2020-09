L'Audace Galluzzo compie 100 anni: festa con cena e musica il 18 settembre

L'annuncio su Facebook della società gialloblu. Due menu. Prenotazioni entro il 15 settembre

L'Audace Galluzzo, una delle più note società della cintura fiorentina, compie 100 anni e in questo anno così "disgraziato" per le note vicende sanitarie non manca comunque di festeggiare l'importante ricorrenza. Lo fa attraverso una cena-evento che si terrà venerdì 18 settembre presso il campo sportivo del paese, in via Biagini.

Sarà questa l'occasione per presentare tutte le squadre del club gialloblu, a partire dalla prima squadra che parteciperà ancora al campionato di Promozione e riparte da mister Morandi e capitan Antongiovanni.

La serata, come si legge sulla pagina Facebook dell'Audace, sarà presentata da Alessio Facchini direttore di Calcio più, ed allietata dagli Overflow-Acoustic-Duo.

Menù adulti: Antipasto Toscano, Lasagne, Pappa al pomodoro, Arista porchetta, peposocontorni bevande dolce e spumante € 20.00

Menù ragazzi: Lasagne. Arista Contorno, Bevande € 10.00

La società richiede prenotazione obbligatoria entro il 15 settembre rivolgendosi al sig. Angelozzi 338.3183865 o Tanini 335.5430646.