L'attrice Camilla Filippi presenta a Grosseto "La sorella sbagliata"

Il 25 settembre al Cinema Stella

Clorofilla prosegue con le sue iniziative a Grosseto in collaborazione con il Cinema Stella e la libreria QB Viaggi di carta. Domani, venerdì 25 settembre alle 18.30 al Cinema Stella (via Mameli, 24 Grosseto) accoglie l’attrice Camilla Filippi per raccontare il suo esordio nella narrativa, “La sorella sbagliata” edito da HarperCollins. Converserà con l’autrice, la scrittrice grossetana Roberta Lepri.

Una storia familiare, un road movie che vede protagoniste due sorelle, Luciana e Giovanna, che si riavvicinano in seguito alla morte della madre nel lontano 1978. Tra antichi rancori e nuovi litigi, per le due sorelle inizia così un viaggio destinato a cambiare per sempre le loro vite.

Attrice di cinema e televisione, Camilla Filippi ha recitato con Matteo Garrone, Renato De Maria, Lucio Pellegrini, Massimiliano Bruno ed è stata la protagonista femminile del film “In fondo al bosco” del regista grossetano Stefano Lodovichi, che l’ha diretta anche nella serie tv “Il processo”. In tv ha partecipato anche alle serie “Tutti pazzi per amore”, “Tutto può succedere”, “La scelta di Laura”. Di recente, sempre con Stefano Lodovichi, ha girato il suo nuovo film “La stanza”.

La presentazione, organizzata da QB Viaggi di carta, Cinema Stella e Clorofilla film festival, è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti e si svolgerà secondo le normative anticovid19. Gradita la prenotazione al numero 3391201079 oppure alla mail cinema@festambiente.it